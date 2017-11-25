HAYAL DEĞİL BEŞİKTAŞ

Türk futbolu yokuş aşağı giderken, Beşiktaş yüzümüzü güldürmeye devam ediyor.

Beşiktaşlılar olarak gerçekten hayal aleminde gibiyiz.

Bu başarıda emekleri olan teknik direktör Şenol Güneş'ten futbolculara, yöneticilerden malzemecisine kadar tüm ekibe selam olsun, herkese helal olsun!

Şimdi hedefler büyüdü.

Teknik direktör Şenol Güneş zaten başından bu yana üstüne basa söylüyor; "Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu temsil ediyoruz.

İyi futbol ortaya koymak için sahaya çıkıyoruz.

İşimizi güzel yapmanın uğraşı içindeyiz." Doğrusu bize de bu güzel takımı seyretmek kalıyor.

Bu mutluluk gerçekten harika bir duygu.

Bu büyük başarı tabii ki kolay kazanılmadı.

Teknik direktör Güneş ve futbolcular bu başarıyı kazanırken bir çok engeli aştı.

Ancak bakıyorum sosyal medyada bazı futbolcular bazı genç taraftarlarımız bazı futbolcularımı zaman zaman acımasızca eleştiriyor.

Porto maçında da Tosic ağır hakaretlere maruz kaldı.

Sevgili arkadaşlar; zaman zaman bazı futbolcular iyi oynadıkları gibi zaman zaman kötü gününde de olabilir. Tosic, Porto maçında kötü oynamış olabilir. Ama ben bu sezon onun da çok iyi performans göstereceğine inanıyorum. Zaten elimizdeki malzeme de belli.

Rahmetli İlhan Cavcav'la Tosic transferi yapılırken konuşmuş ve bu transfere karşı çıkmıştım.

Ancak Tosic çalışkanlığıyla ve efendiliğiyle Beşiktaş'ı çok güzel temsil ediyor.

Sevgili Beşiktaşlılar tüm camia artık kenetlenmeli.

Önümüze çıkacak engelleri tüm Beşiktaşlılar olarak aşmalıyız.

Son 16'da kim çıkarsa çıksın keyfini çıkarın kardeşlerim.

Merak etmeyin; Beşiktaş bu turu da geçer.

Leipzig'le Almanya'da oynanacak son maç için Avrupa'daki taraftarlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum.

Biliyorum, bilet bulup maçı gideceksiniz. Aman çok dikkatli olun. Sevgili kardeşlerimi buradan bir kez daha uyarıyorum.



Futbolun güzellikleri

İspanyol hakem Lahoz, Beşiktaş-Porto maçında mükemmel bir yönetim gösterdi.

Öncelikle adaletli bir maç yönetti ve maçı durdurmamaya özen gösterdi.

Karşılaşmanın ardından onu önce Portolu futbolcular tebrik etti ardından da Beşiktaşlı oyuncularla şakalaştı.

Ne konuştuklarını bilemiyoruz ama futbolcular ve Lahoz ve futbolcuların kahkahaları çok şey anlatıyordu.

Quaresma maç içinde korner atarken, arkası dönük yan hakeme bacak arası atması hakemleri de güldürdü.

Bunlar futbolun içinde güzel şeyler. Türk futbol sahalarında da Lahoz gibi hakemler görmek istiyoruz.

Tabii, Türk futbolunu UEFA nezninde temsil eden Servet Yardımcı'yı tebrik ediyorum.

Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Beşiktaş'ın haklarını savunduğunu çok iyi biliyorum.

Futbolun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımız böyle mükemmel bir futbol oynayan Beşiktaş'ın maçlarına gelerek büyük bir zevkle izliyor. Kendisine saygılarımı sunuyorum.

Futbolun güzellikleri demişken Aboubakar'ın da maç sonrası Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirmesine değinmek gerekiyor.

Gerçekten harikaydı.

Aboubakar belli ki Beşiktaş'ı unutmamış.



TÜRFAD'IN İZMİR ÇIKARMASI

Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı olarak, İzmir Şube Başkanımız Bahri Vreskala'nın organize ettiği, şampiyon olan Altay ve Göztepe kulüplerinin şampiyonluklarını kutlayarak plaketler verdik. Altınordu'ya da, Türk futbolu için uyguladığı olağanüstü proje ve altyapı projeleri için teşekkür ettik. Bu toplantıda önemli konulardan biri de İzmir'de yeni yapılacak statlar oldu. İzmir'de Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statları gerçekten futbolumuza da büyük değer katacak. İzmir'in futboldaki kıpırdanışı beni çok mutlu ediyor. Umarım Karşıyaka da zor günleri atlatır. TÜRFAD'ın, Türk futboluna hizmetleri devam edecek.

İzmir çıkarması

