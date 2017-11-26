Beşiktaş’ın sorunu transfer

Maçın hemen başında Malatyasporlu Sadık'ın direkten dönen vuruşu dışında koca ilk yarıda pozisyon bile yoktu.

İki takım oyuncuları futbolu yeni öğrenen çaylaklar gibiydi. Tabii ki Beşiktaşlı futbolcularda doğal olarak Porto maçının yorgunluğu vardı. Medel, Tosic'in cezalı olması ve Pepe'nin ısınırken sakatlanması siyah-beyazlı takım adına şanssızlıktı. Allah'tan joker Necip var da yine imdada yetişti derken o da son 15 dakikada sakatlandı. Aslında bunlar hep Beşiktaş'ın handikaplarıydı.

Şenol Güneş baktı olacak gibi değil, gününde olmayan Quaresma'nın yerine Negredo'yu alıp, Babel'i sağa, Cenk Tosun'u sola çekti. Hatta maçın sonlarına doğru oyunu Cenk-Negredo ikilisini merkeze çekti. Güneş, bu hamlelerle oyunu rakip saha yıkmaktı, bunu başardı ama aranan gol gelmedi.

Beşiktaş'ı bu noktada eleştirmek doğru değil tabii. Ancak son iki maçta alınan sadece 2 puan ve sıfır gol Beşiktaş için büyük bir uyarı. Beyler lütfen biraz lige de konsantrasyon.

Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da Güneş'in hamlelerine hücumu güçlendirerek verdi. Malatyaspor canla başla oynadı ve çok önemli puanı kazandı.

Dünkü maçı seyrederken transferin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Beşiktaş'ın bu sezon başı transferlerini Başkan Fikret Orman yaptı. Maalesef bu, Beşiktaş'a pahalıya patladı.

Siyah-Beyazlı takımın ihtiyacı var diyoruz ama dün Negredo dışında sahaya çıkan yeni transferi yok. Ligin 13. haftası bitti; Negredo'nun hâlâ alışmasını bekliyoruz. Milyon euro'lara yazık oldu. Bu aşamada herhalde en son suçlu Şenol Güneş'tir.

TFF ve Oğuzhan Necip Uysal ve Malatyaspor'dan Adem Büyük yıllarca emek verdiğimiz yıllar önce arkadaşlarımla birlikte kurduğumuz BEFAM ürünü. Ancak o SEFAM'ı yerle bir eden kişi şu anda TFF'nin başında.

Kafamda deli sorular var.

1- Beşiktaş gelecek hafta Şampiyonlar Ligi maçı yok. Neden Beşiktaş, cumartesi oynuyor, hem de öğlen!

2- Oğuzhan Özyakup nerede?

Rotasyonun en çok ihtiyacı olduğu bir maçta Oğuzhan gibi yetenek yoksa Oğuzhan'ın yönetimle yeni sözleşme konusunda bir sıkıntısı mı var?