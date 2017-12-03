Beşiktaş resitali

Vodafone Park'ta Beşiktaş adına çok güzel bir derbi izledik.

Siyah-Beyazlı takım, ezeli rakibini yenerek zirve yarışına bir adım daha yaklaşırken, Galatasaray;

Başakşehir maçından sonra Beşiktaş derbisinden de hüsranla ayrıldı.

Kara Kartal dünkü derbide dün varını yoğunu ortaya koydu. Ezeli rakibine adeta futbol dersi verirken Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol dün tüm taraftarları mest etti.

Dün tarihi bir fark da olabilirdi. Ben bir derbi maçta bu kadar golün kaçtığı maç hatırlamıyorum. Gerçekten bu skor bile Galatasaray için çok büyük başarı!



Şampiyon sahnede

Beşiktaş ikinci yarıya Muslera'nın müthiş hediyesiyle kazandığı golle başladı.

Muslera topu elinden kaçırırken Cenk'in pozisyon takibi de övgüye değerdi. Süper kaleciler bile böyle hatalar yapabiliyor.

Beşiktaş şampiyon takım gibi oynarken Siyah-Beyazlı takımda tüm futbolcular ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Dünkü maçta Tosic harika bir performans gösterdi. Sırp futbolcu sahanın yıldızıydı. Fabri kalesinde güven verirken, Pepe tam bir lider gibi oynarken Quaresma istekliydi.

Q7 nasıl o golleri kaçırdı, aklım ve mantığım almadı.

Şenol Hoca ve talepleri dün tüm hatlarıyla alkışı hak etti.

Açık ve net; Beşiktaş dün şampiyon gibi oynadı. Evet; Galatasaray puan olarak hala önde ama güç ve kalite olarak Beşiktaş sarı-kırmızı takımdan kat ve kat üstün. Hep dediğim gibi, Beşiktaş Türkiye'nin en iyisi.



Aydınus sözüm sana

Dün gösterdiğin yönetimle çok ayıp ettin. Gomis ilk yarıda Tolgay Arslan'a iki kere kasti kafa atarken sen seyretmeyi tercih ettin. İlle burnunun kırılması mı lazımdı. Sen kırmızı kartı, buz gibi iki penaltıyı verme; söyler misin Fırat; bu nasıl hakemlik!

Beşiktaşlıların senin hakkındaki düşüncelerine artık %100 inandım.