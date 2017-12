Beşiktaş’ın ayak sesleri

Son günlerde sadece Türk futbol kamuoyu değil, dünya futbol kamuoyu da Beşiktaş'ı konuşuyor. Manchester City teknik direktör Guardialo ve Chelsea'nin hocası Conte, açık ve net Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la eşlemeye çekindiklerini söylediler.

Türkiye'de medya yavaş yavaş Beşiktaş'ın hakkını vermeye başladı. Sosyal medya zaten yıkılıyor, Dünya genelinde Beşiktaş en çok konuşulan ilk üç kulüp olmayı başardı.

"Come to Beşiktaş" çılgınlığı tüm dünyayı sardı. Tanınmış yıldızlar Beşiktaş'ı yakından tanıyor ve ilgi çekmek amacıyla 'Come to Beşiktaş' videoları çekiyor.

Yıllardır "Avrupa Avrupa duy sesimizi" diye inledi statlarımız. Aslında bu tezahüratı sevmem. Bana ezik bir sesleniş gibi gelir ama bu sefer gerçekten Avrupa; Beşiktaş'ın ayak sesleriyle inliyor.

Hepimiz çok ama çok gururluyuz.

Şenol Güneş her zamanki gibi mütevazı duruşunu gösteriyor. Sanki bu kadar başarıyı başka biri yakalamış gibi.. Yine rakibe saygı gösterirken Beşiktaş'ı ve ülkemizi yine çok iyi temsil etti. Tolga, Mitrovic, Necip, Caner ve Mustafa Pektemek'in performansları hepimizi büyüledi. Tolga 1 yıl sonra forma şansı bulurken kalesinde devleşti. Mete Vardar Futbol Şube Sorumlusuyken, Tolga'dan hep övgüyle bahsederdi. Onun takım içindeki öneminden bahsederdi. Şimdi Mete'yi çok daha iyi anlıyorum.

Helal olsun Mustafa Pektemek'e...

5 aydır ayağına top değmezken çıkıp müthiş oynamak onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu gösterdi.

Pektemek'i iyi tanırım.

İyi bir insan, iyi de futbolcudur.

Şanssız sakatlık geçirmeseydi bugün çok daha farklı bir yerde olurdu.

Mitrovic geldiği günden bu yana en iyi futbolunu ortaya koyarken üzerindeki olumsuz enerjiyi üzerinden attı.

Yalnız burada bir üzüntümü belirtmek istiyorum.

Bazı genç arkadaşlarımız özellikle Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek hakkında sosyal medyada hakaretlerde bulunuyor. Yapmayın arkadaşlar, bugün destek ve alkış zamanı...

Tabii burada Orkan'a ayrı bir parantez açmam gerekir.

Ben böyle transferi çok seviyorum.

Almanya'dan çok iyi şeyler duyduğum Orkan, umarım en az 10 yıl Beşiktaş'a hizmet eder.

Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Beşiktaş, Leipzig maçına 7 Türk futbolcu ile çıktı. Akıllı olan iyi futbolcu alır. Yabancı veya Türk olması hiç önemli değil.





Böyle gitmez

Türk futbolunda Beşiktaş'ın büyük başarıları gündeme oturdu. Fakat maalesef futbolumuzdaki olumsuzluklar zirveye ulaşıyor. Ekonomik sebeplerden futbolcuların paraları profesyonel liglerde ödenmiyor. Futbolcular da haklı olarak federasyona başvuruyorlar. Ama maalesef Futbol Federasyonu'nda hiç bir tedbir alınmıyor.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor Başkanı, parasını alamayan futbolcu Mertcan'ı darp etti. Daha bunun örnekleri maalesef pek çok!

Yıllardır ikinci ve üçüncü liglerdeki futbol takımlarının deplasman giderlerini TFF karşılıyor. Yani özetle federasyon para vermezse bu ligler oynanamayacak durumda.

Bu liglerde oynayan takımların hemen hemen hepsi ekonomileri felç oldukları halde altyapıları bir felaket. Her sezon 10-15 futbolcu alan kulüpler uçuruma sürükleniyor.

Bu konuda Futbol Federasyonu'nun hiçbir yaptırımı yok. Yıllık 600 milyon TL bütçesi olan TFF şimdi sıkıntıya düşmüş; sezon ortasında bu kulüplere yaptığı para desteğini sezon ortasında kesmeye çalışıyor.

Madem böyle bir karar verecekseniz sezon başı oturup bu kulüplerle konuşun arkadaş! Adamlar bütçelerini oluşturmuşlar, böyle bir karar karşısında ne yapsınlar.

Kulüpler toplanmışlar, "Boykot edelim, maçlara çıkmayalım" diyorlar.

Zaten böyle devam edecekse hiç etmesin daha iyi! Türk futboluna en ufak bir katkısı olmayan bu ligler için ciddi kararlar almak lazım. Hatta beş sene transfer yasağı getirilip bu takımların sadece altyapıyla maçlara çıkmalarını sağlamak çözümlerden biri olabilir. 1. Lig'de de miadını doldurmuş bir sürü yabancı futbolcu var. Sonra da federasyona yalvarıyorlar "para da para" diye.. Sağolsun TFF başkanı ve yöneticileri olaylara seyirci.

TFF başındaki sanki Duran Adam!..



Dikkat dikkat!..

Malatya'dan da bir kara haber daha geldi. Malatyaspor eski başkanı Hikmet Tanrıverdi ve yönetici arkadaşlarına 6 yıldan başlayan hapis kararı geldi.

Çünkü sıfır borçla aldıkları Malatyaspor'u 20 milyon borçla bırakmışlardı. Kulüpleri borçlandıran kulüp başkanlarına bu haber çok ciddi bir uyarı... Kulüplerin kongre üyelerinden bir tanesi bile dernekler masasına ve SPK'ya şikayet ederlerse birçok kulüp çok zor durumda kalır. Hiç temennim değil ama kulüp başkan ve yetkili kişiler böyle cezalar alabilir. İşte son günlerde Yıldırım Demirören ve o dönemin imza yetkili kişilerine devlet tarafından açılan davada verilen beraat kararı mahkeme tarafından bozularak tekrar yargılanmalarına karar verildi. Hep söylüyorum; maalesef futbol ekonomimiz ciddi yaptırımlarla karşı karşıya.