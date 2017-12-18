Beşiktaş şov

Son yıllarda Beşiktaş'ı seyredenler hem futbola doyuyorlar hem de takımdaşlığın en güzel örneklerine tanık oluyorlar. Bu takım çok ama çok seviliyor...

Ryan Babel'in attığı goller sonrası yedek kulübesine koşarak Cenk Tosun'la müthiş sevinçlerini sergilemesi maçın en güzel anlarından biriydi.

Beşiktaş takım olarak çok karakterli isimlerden oluşuyor. Bu Siyah-Beyazlı takımın başarılarında çok büyük önemli bir kriter.

Gökhan Gönül'ün Beşiktaş lehine verilen karar sonrası hakemi uyarıp topu Osmanlısporlu mesladaşına vermesi alkışlanacak bir hareketti.

Her gol sonrası yapılan akrobatik gol sevinçleri gerçekten harikaydı.

İşte Beşiktaş'ın iyi futboluyla bunlar yan yana gelince Kara Kartal ister istemez herkesin alkışladığı bir ekip konumuna geliyor. Bu hareketler parayla, pulla alınmayacak değerler. Bunlar Beşiktaşlıları çok ama çok gururlandırıyor.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, futbolcularını Osmanlıspor maçına mantel olarak çok iyi hazırlamış.

Beşiktaş'ta dün özellikle Tosic'i çok beğendim. Gökhan Gönül ve Medel çok iyi mücadele ederken takım arkadaşlarını ateşleyen isimler oldular. Adriano sahneye çık çıkmadı ama o kısa anlar da klasını ortaya koydu ve takıma büyük güç kattı.



Cenk Varken Cenk Oynar

Dünkü Osmanlıspor maçında bir gerçek ortaya çıktı; Cenk Tosun varken Cenk Tosun oynar.

Tabii ki Negredo'nun kariyerine saygım var golünü de attı ama dün gözümüz Cenk'i çok aradı. Tosun Paşa;

Osmanlıspor karşısında ilk 11'de başlasaydı fark daha da artardı. Cenk'in yine gol bulması yine çok önemliydi.



Süper Babel

Hakkını vermek gerekir; Ryan Babel Beşiktaş'ın son yıllarda yaptığı en isabetli transferlerin başında geliyor.

Hem atıyor, hem attırıyor. Hollandalı futbolcu dün attığı nefis gollerle bir kez daha taraftarların kalbinde taht kurdu.

Beşiktaş dün attığından fazlasını kaçırdı. tıpkı Galatasaray gibi Osmanlıspor da farklı yenilmelerine rağmen alabilecekleri en iyi skorla sahadan ayrıldılar.

Galatasaray'ın takıldığı, Başakşehir'in kazandığı bir günde Beşiktaş farklı kazanarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Açık ve net lig daha yeni başlıyor ve Beşiktaş yine şampiyonluğun 1 numaralı adayı.