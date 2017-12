Yakışmadı

Yazıma Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Samet Aybaba ile başlamak istiyorum. Harika bir takım kurmuş. Sivas galibiyeti bileklerinin hakkıyla kazandı. Aybaba sezona kötü başlamasına rağmen Kırmızı-Beyazlıların başkanı Mecnun Odyakmaz, Aybaba'ya sahip çıktı. Galibiyetlerinden dolayı Sivas'ı kutlarım. Özellikle Emre Kılınç ve Ziya Erdal'ı çok beğendim.

Oyunda kaldığı süre içinde gözlerim Quaresma'nın üzerindeydi. Ne oldu bu çocuğa aklım almıyor. Dün bu sezonki her deplasmanda olduğu gibi kötüydü.

Portekizli futbolcu bu sezon deplasmanda sıfır asist sıfır golle oynuyor.

Maçın başında öyle bir top kaptırdı ki; Sivasspor'a "Al da at dercesine" golü hediye etti. Ne yalan söyleyim; "Acaba ligin devre arasında ayrılıyor mu?" diye düşünmeden edemedim. Maç yazısını yazarken Negredo'nun neden çıktığı belli olmamıştı. Quaresma ile Negredo'nun saha içinde tartışması Beşiktaş forması giyen isimlere yakışmadı.

Kartal kolej takımı gibi oynadığı zaman hep bizi sevindiriyor. Ancak futbolcuların zaman zamanki kavgalarına bir çözüm bulunmalı. İçeride galiba garip işler oluyor! Aman Şenol Hoca devre arasında bu işe bir el at! Negredo'nun dün oyundan çıkması maçın skorunu da etkiledi. Cenk, Negredo'suz yalnızları oynadı.



Neredeler?

Dönelim futbola... Siyah-beyazlı takım dün durarak kazanmak istedi.

Top Beşiktaş'taydı ama üretim sıfırdı.

Dün Fabri ve Pepe'nin bile kötü gününde olması hayal kırıklığıydı. Özellikle son 20 dakikada Beşiktaş'ın oyundan kopması çok şaşırttı.

Kötü Beşiktaş'ta sadece Medel'i beğendim.

Beşiktaş ilk devrenin sonunda ilk 5'in dışında kalması benim için büyük sürprizdi. Sahi birkaç hafta önce harikalar yaratan Tolgay nerede? Bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Oğuzhan sonradan oyuna girmesine rağmen sahada yoktu. Bence Talisca kurnazlığıyla penaltıyı kaptı. Ama bu pozisyon dışında sahada yoktu. R. Madrid-Barcelona maçını yöneten hakemi görünce Türk hakemlerinin acımasızca eleştirildiği söyleyebilirim ama Çakır'ın 2. yarıda bütün takdir haklarını ev sahibine kullanması ona yakışmadı.