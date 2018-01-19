Titanic batıyor balo devam ediyor

G.Saray Başkan adayı Sayın Mustafa Cengiz'in söylemlerine hak vermemek elde değil. Cengiz, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında G.Saray kongre üyelerini, "Titanic'teyiz, buz dağı yaklaşıyor; baloya devam etmeyin" diye uyardı. Aslında bu sözler Türk futbolunun geneli için de geçerli...

Tabii ki ben de G.Saray başkan adayı böyle bir açıklama yapınca futbolun geleceği için biraz ümitlenmeye başladım.

Birçok kulüp büyük borçları olmasına rağmen yeteneği olmayan futbolculara müthiş ücretler ödüyor.

Maalesef takımlar futbolcu üretmek yerine birçok gereksiz transferlerle paralarını sokağa atıyor. Bir de çoğunlukla Süper Lig ve TFF 1. Lig'de göze batan futbolcular pahalı olduğu için kiralık futbolcu modası başladı.



1 lira faydası yok

Bu kiralıklar randıman verirse zaten kulübün malı...

Bu kulüpler; hem kiralayarak hem de futbolcu gittiği kulüplerde biraz parlayınca, başka kulübe satarak paralarına para katıyor. Bu sistem milyonları sokağa döken kulüplerin ekonomilerine 1 lira faydası olmadığı gibi, takımlarına gönül vermiş taraftarlara da büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.



Çıksın şu kanun

Beşiktaş'tan örnek verirsek;

Mario Gomez, Jose Sosa, Vincent Aboubakar ve bu yıl da muhtemelen Anderson Talisca...

Şimdi size soruyorum; eğer Gomez ve Aboubakar Beşiktaş'ta kalsaydı Cenk forma bulabilecek miydi?

Ne oldu? Cenk oynadı, kendini ispat etti ve Türk futbolu için rekor bir fiyatla İngiltere'ye transferini yaptı. İşte bu örneklerle gösterdiğim gibi maalesef 'Titanic batıyor' ve Türk futbolunu yönetenlerin hiçbir sorumluluğu olmadan harcanan paralarla, 'balo' da devam ediyor.

Lütfen Sayın Milletvekilleri, kulüpleri yönetenlerin sorumlu tutulacağı şu kanunu artık çıkarın. İleride çok üzüleceğiz.



BAL LİGİ DÜŞMEZ!

2010 yılında Profesyonel Liglerin altında BAL Ligi kuruldu.

Bu ligde profesyonelliği kaybeden ve profesyonelliği arzu eden 12 gruptan 159 takım mücadele ediyor. BAL Ligi'nde bir takımda iki yabancı futbolcu oynatılmasına izin veriliyor. Fakat bir takım şampiyon olup 3. Lig'e çıktığı zaman yabancı futbolcularıyla yollarını ayırmak zorunda.

Çünkü 2. ve 3. profesyonel liglerde yabancı futbolcu oynatılması yasak.

Bu futbolcuların içinde çok yetenekli isimler var. Bence şampiyon olan takımların bu yabancıları 2. ve 3. ligde de oynatmalarına müsaade edilmeli.

Bir önerim de bu yabancı futbolculara yaş tadili getirilmesi.

BAL Ligindeki yabancı futbolcuların; genç, ve yetenekli futbolculardan oluşması Türk futboluna büyük katkı verecektir. Bu genç yeteneklerin kademe kademe gelişim göstermesine katkıda bulunmalı ve hatta milli takımlarımızda görev alması sağlanabilir.

Çünkü BAL liginde oynayan futbolcuların çoğunluğu 30 yaş üstü ve bu nedenle Türk futbolunun gelişimi için de katkıları olmuyor.

Yıllardır amatör futbola büyük hizmetler veren Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulunda olan ve BAL Ligi'nin hem kuruluşunda hem de devamında büyük hizmetleri geçen Sayın Ali Düşmez; insanüstü bir gayretle bu ligin oynanmasını sağlıyor. Umarım Ali Düşmez kardeşim, Sinan ağabeysinin bu tespitlerine değer verir ve BAL Ligi'nin daha verimli olur. Daha fazla genç yeteneğin Türk futboluna kazanması dileklerimle.





LÜTFEN BİRAZ VEFA

Sayın Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de sıfır borcu olan ve an itibariyle lider olan bir takım yaratmanın gururunu yaşıyor. Tabii bu başarıda Abdullah Avcı gibi akademik kariyeri olan, kompleksiz ve her şeyden önemlisi çok çalışan bir teknik direktörle çalışmanın artıları da var.

Başakşehirspor kulüp olarak tesisleşmede çok örnek işler yaptı. Altyapılarına da çok önem veriyorlar.

Kim ne derse desin Arda Turan gibi Türk futbolunun yetiştirdiği değerli bir isme sahip çıkarak önemli bir iş gerçekleştirdiler.

Sayın Gümüşdağ, "Başakşehirspor 4 yıl önce kurulmuş anonim şirkettir.

8 ortakla bu takımı bu hale getirdik" dedi. Doğrusu bu demeci hiç ama hiç beğenmedim.

Yapma Göksel Bey!

Bu takım Büyükşehir Belediyespor'du ve temelleri yıllar öncesinde atıldı. Hiç unutmuyorum;

Beylerbeyispor'un namağlup şampiyon olduğu sezon ben de Beylerbeyispor'un Başkanıydım. Bizim takım 18 yaş grubuyla şampiyon olurken, rakiplerimiz İstanbul Büyükşehir Spor ve Eyüp'tü. Beylerbeyi sadece 20 milyon bütçeyle şampiyon olmuştu. Başakşehir o yıllarda filizlenip bu hale geldi. Geçmişi inkar etmek Sayın Göksel Gümüşdağ'a pek yakışmadı.