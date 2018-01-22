Talisca şov

Beşiktaş için Antalyaspor karşılaşması çok önemliydi. Siyahbeyazlı takım dünkü maçtan önce lider Başakşehir'den 9 puan, Fenerbahçe'den 6 puan gerideydi. Bu atmosferde sahaya çıkan Beşiktaş geriye düştüğü mücadeleyi Talisca'nın harika golleriyle kazanmasını bildi ve zirveden uzak kalmadı.

Dünkü maçın yıldızı tabii ki büyük yetenek Talisca idi.

Brezilyalı futbolcunun iştahlı futbolu takımı ateşlerken harika 2 de gol attı. Talisca, ligin ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans gösterirken zaman zaman eleştirilerimizden nasibini almıştı. Hafta içinde oynanan Osmanlıspor kupa maçının ardından dün de sahanın en iyisi Talisca idi. Onun bu formu Beşiktaş için büyük artı...

Beşiktaş'ta dün eksikler can sıkıcıydı.

Pepe ve Tosic'in yokluğunda Vida- Medel ikilisi uyumsuzdu. Erken yenen golün dışında ilk 45 dakikada özellikle kanatlardan gelen ortalarda tehlike canları çaldı. Yeni transfer Vida özellikle çabuk kademe girişini beğendim. Hırvat futbolcu ilk maçı olmasına rağmen tecrübesini konuştu ama Medel siyahbeyazlı takımın ileri çıkışlarında adeta el freni gibiydi. Tabii şunu belirteyim;

Vida tabii ki kaliteli bir kumaş ama henüz daha Tosic kadar iyi değil.



Forvet alınması şart

Beşiktaş'ın dün iyileri; Quaresma ve Oğuzhan'dı. İki futbolcu da dünkü 3 puan çok mücadele etti. Negredo ise çok tutuktu. Açık ve net söylemek gerekirse Beşiktaş; Cenk Tosun'u çok arar.

Beşiktaş'ın çok acil forvete ihtiyacı var. Atiba çok koşarken Caner yine gereksiz gergindi.

Antalyaspor da çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ev sahibi ekibin dün 5 futbolcusu sakattı. Nasri ve Eto'o'nun nerede oldukları belli değil! Bu zor dönemi Hamza Hamzaoğlu ile birlikte atlatacaklarına inanıyorum.

Devletimiz çok güzel statlar yapıyor.

Antalya'nın Stadı harika ama zeminin bu kadar kısa zamanda bu kadar çabuk bozulması hem çok şaşırtıcı, hem çok üzücü.

Hakem Halis Özkahya'yı dün beğenmedim. Vasatın altında bir yönetim gösterirken zaman zaman verdiği kararlarla iki takımın da tepkisini çekti.