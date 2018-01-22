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    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    şov

    için karşılaşması çok önemliydi. Siyahbeyazlı takım dünkü maçtan önce lider 'den 9 puan, 'den 6 puan gerideydi. Bu atmosferde sahaya çıkan Beşiktaş geriye düştüğü mücadeleyi 'nın harika golleriyle kazanmasını bildi ve zirveden uzak kalmadı.
    Dünkü maçın yıldızı tabii ki büyük yetenek Talisca idi.
    Brezilyalı futbolcunun iştahlı futbolu takımı ateşlerken harika 2 de gol attı. Talisca, ligin ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans gösterirken zaman zaman eleştirilerimizden nasibini almıştı. Hafta içinde oynanan kupa maçının ardından dün de sahanın en iyisi Talisca idi. Onun bu formu Beşiktaş için büyük artı...
    Beşiktaş'ta dün eksikler can sıkıcıydı.
    ve Tosic'in yokluğunda Vida- ikilisi uyumsuzdu. Erken yenen golün dışında ilk 45 dakikada özellikle kanatlardan gelen ortalarda tehlike canları çaldı. Yeni transfer Vida özellikle çabuk kademe girişini beğendim. Hırvat futbolcu ilk maçı olmasına rağmen tecrübesini konuştu ama Medel siyahbeyazlı takımın ileri çıkışlarında adeta el freni gibiydi. Tabii şunu belirteyim;
    Vida tabii ki kaliteli bir kumaş ama henüz daha Tosic kadar iyi değil.

    Forvet alınması şart
    Beşiktaş'ın dün iyileri; Quaresma ve Oğuzhan'dı. İki futbolcu da dünkü 3 puan çok mücadele etti. ise çok tutuktu. Açık ve net söylemek gerekirse Beşiktaş; 'u çok arar.
    Beşiktaş'ın çok acil forvete ihtiyacı var. Atiba çok koşarken Caner yine gereksiz gergindi.
    Antalyaspor da çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ev sahibi ekibin dün 5 futbolcusu sakattı. ve Eto'o'nun nerede oldukları belli değil! Bu zor dönemi ile birlikte atlatacaklarına inanıyorum.
    Devletimiz çok güzel statlar yapıyor.
    Antalya'nın Stadı harika ama zeminin bu kadar kısa zamanda bu kadar çabuk bozulması hem çok şaşırtıcı, hem çok üzücü.
    Hakem 'yı dün beğenmedim. Vasatın altında bir yönetim gösterirken zaman zaman verdiği kararlarla iki takımın da tepkisini çekti.

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