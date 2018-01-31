Klas farkı

Maçın hemen başında Beşiktaş yedek kulübesine gözüm takıldı.

Fabri, Oğuzhan, Pepe, Quaresma, Talisca, Adriano gibi futbolcularla yedek kulübesi adeta pırıl pırıl parlıyordu.

Beşiktaş'ın sahadaki ilk 11'de ise Negredo ile Mustafa çift forvet olarak yer alıyordu. Güneş; Lens'e görev verirken belki de ondan da patlama bekliyordu.

Lens özellikle ilk 25 dakika oyuna ağırlığını koydu ama sonrası yoktu.

Siyah-Beyazlı takım ilk 45 dakikada arzulu ve istekliydi. İlk yarıda fark daha da artabilirdi ama tek golle yetindi Siyah-beyazlı takım.

Kartal özellikle ikinci devrenin ilk 15 dakikasında oyundan düşerken teknik direktör Şenol Güneş; 1-1 sonrası Talisca ve Oğuzhan'ı oyuna alarak maça yine yine ağırlığını koydu.

Gençlerbirliği savunmasının ve kaleci Hopf'un hakkını verelim.

Basit hatalarla Beşiktaş'ın bir anda farkı ikiye çıkarmasını sağladılar.

Negredo klas penaltıyla Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydederken Talisca yine çok şık bir gole imzasını attı.



Oyun yapısına uymuyor

Negredo için daha önce de yazdım.

Maalesef İspanyol futbolcu Beşiktaş'ın oyun yapısına uymuyor.

Negredo, Mustafa Pektemek'in 3 katı ücret alırken Pektemek'in ondan eksiği yok fazlası çok.

Vagner Love'un gelmesiyle zaten artık Negredo'nın ilk 11'e girmesi çok zor.

Ligin devre arasında iyi bir fiyata satılsaydı daha mı iyiydi diye düşünmeden edemedim.

Beşiktaş'ta dün özellikle Necip Uysal'ı çok beğendim. Beşiktaş'ın askeri her zaman göreve hazır.

Unutmadan taraftarların Tolga'ya yaptığı protestoyu hiç yakıştıramadım.

Siyah-Beyazlı takım tecrübesi ve klas oyuncularıyla kupada yarı final biletini cebine koydu.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Stephane Sessegnon'u çok beğendim.

Ankara ekibinin hakkını verelim, dün iyi bir mücadele gösterdiler.

Hakem Serkan Çınar maçı yönetmedi adeta idare etti. Yan hakemlerin ise hataları artık maalesef Türk futbolunda bir klasik oldu.