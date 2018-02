Şampiyonluk treni kaçmasın

Süper Lig'in standartının üzerinde yüksek tempolu bir maç izledik. Bursaspor'u uzun zamandır bu kadar istekli görmemiştim.

Beşiktaş, lig son iki haftaya oranla daha iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen Bursa'da çok önemli 2 puan bıraktı.

Beşiktaş, Adriano'nun golü jeneriklikti.

Oğuzhan'ın birkaç golü sonrası Adriano'nun golüne benzer vuruşunu kaleci Harun çıkarmasa Beşiktaş için maç kolaylaşacaktı ama olmadı.

Siyah-beyazlı takım ilk yarının son anlarında inanılmaz bir şekilde oyundan düşerken Yusuf Erdoğan'ın önderliğinde Bursaspor soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.

Negredo'nun kendi kalesine attığı gol öncesi yaşanan karambolde Medel'in ıska geçmesine şaşırdım.

Beşiktaş özellikle ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yıktı. Belki de bir deplasmanda girilebilecek net pozisyonları buldu ama gününde olan olan kaleci Harun'u geçemedi. Siyah-beyazlı takımın savunma hataları dünkü puan kaybında baş rolü oynadı.

Oğuzhan dün yine etkisizdi. İkinci yarı forma giyen Vagner Love ilk maçı olmasına rağmen pozisyon zenginliğine katkıda bulunurken son 10 dakikada onun yerine oyuna giren Mustafa Pektemek, Beşiktaş'a canlılık getirdi.

Quaresma'nın yine ilk yarıda etkiliyken ikinci 45 dakika yokları oynaması beşiktaş için büyük handikaptı.



Alkışlar kalecilere

Dün maçın skoru 2-2 bitti ama kaleciler maçın yıldızlarıydı. Quaresma gibi dünyaca ünlü bir yıldızın korner atışı sırasında şişe yağmuruna tutulması büyük ayıptı. Bu çirkinlikleri yapanlar ayıklanmalı. Hakem Halil Umut Meler dün harika bir maç yönetti.

Oyunun akışını hızlandıran isimdi.

Bursa'nın yeni stadının zemininin bu kadar kötü olması şaşırtıcı.

Puan farkı açılıyor. Başakşehir'in form düzeyini göz önüne alırsak Beşiktaş yarıştan uzaklaşıyor. Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa son iki sezondaki gibi rakiplerini daha çok ısırmalı. Yoksa şampiyonluk treni kaçacak.