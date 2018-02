Cengiz yeni Dybala olur

Roma, Verona’yı maçın 43. saniyede Cengiz’in attığı golle 1-0 yenerken İtalyan taraftarların ona “Yeni Dybala” yorumları yapması gurur verici

Cengiz Ünder Türk Futbolunun parlayan yıldızı bir isim... Henüz 20 yaşında... Balıkesir Sındırgı'da mütevazi bir ailenin 10 yaşındaki bir çocuğuyken keşfedilip Bucaspor'a transfer olmuş.

Ardından Seyit Mehmet Özkan'ın Bucaspor alt yapısını Altınordu'ya taşımasıyla 15 yaşında kırmızı-lacivertli takımın yolunu tutmuş.

Henüz 17 yaşında forma giydiği Altınordu A Takımında yıldızı parlarken 19 yaşında Başakşehir oradan da 1 yıl sonra 13.4 milyon euroya dünya devi Roma'ya transfer oldu.



YILIN EN İYİ TRANSFERİ

Cengiz 'i 10 yaşından itibaren takip ediyorum. yeteneklerine hayran kaldığım bu genç Altınordu'dan Başakşehir'e transfer olurken ''Yılın transferi'' başlığı atmıştım.

Bir dönem Beşiktaş'ın Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i transfer etmesi gerektiğini belirtirken yetkili kişilere de bu iki yıldızın ismini vermiştim.

Kısmet olmadı ama belki de Cengiz için daha hayırlısı oldu.

Cengiz benimle sohbete başlarken vefalı olduğunu gözler önüne seriyor. Bucaspor ve Altınordu'da kendisine büyük emekleri olan teknik adamlar; Ufuk Kahraman, Gökhan Ertunç ve Hüsen Eroğlu'nun isimlerini anarak sohbete başlıyor.

''Bug ünlere gelmemde Ufuk, Gökhan ve Hüseyin hocaların büyük emekleri var'' diyor.

Tabii ben de şunu ekleyeyim, Altınordu'dan Başakşehirspor'a transferi de onun için çok doğru adım olmuş.

O dönem Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan birçok kulübün daha cazip transfer tekliflerini bir kenara itip Cengiz'i; Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'ya emanet etmişti. Burada hedef futbolcunun geleceğiyle ilgili doğru adım atmasını sağlamaktı.

Cengiz 'le uzun sohbette benim merakım Cengiz'in Roma'da nasıl yaşadığıydı. Yanına Türkiye'den bir yaşam koçu almış. Aynı evde yaşıyorlar.

Antrenma nlar dışında fizyoterapist ve özel hocalarla eşliğinde özel antrenlanlar yapıyor. Yemesine, içmesine, gezmesine, tozmasına çok dikkat ediyor.







35'iNDE GİBi OLGUN YAŞ

20 ama sanki karşımda 35 yaşlarında olgun, kültürlü ve en önemlisi nereden geldiğini bilen ve büyük hedefleri olan bir sporcu vardı.

Ben de bir ağabeysi olarak kendisine her zaman çok dikkat etmesi gerektiğini futbol yaşamanın ömründe çok kısa bir dönem olacağını söyledim.

Roma 'nın başkanı James Pallotta, ABD'de yaşayan milyarder bir iş adamı. Pallona maçlara bile çok seyrek geliyor.

Doğru yolu bulmuş, Valencia'nın ünlü menajeri Monchi'yi CEO olarak futbolun başına geçirmiş.

Dileğim bizim Türk takımları da Roma'nın futbol yapılanmasını örnek alır.

Monchi önderliğindeki Roma bir yandan eski günlerine dönmek isterken diğer yandan 100 bin kişilik stat için çalışmalar yapıyor.

Cengiz Roma Kulübü'nün kurumsal yapısından övgüyle bahsediyor; "Her şey saat gibi tıkırında işliyor'' tabirini kullanıyor.



CEO'LAR OLMALI!

İta lya n kulüpleri yeniden ve güçle bir yapılanma içinde.

Bir de ülkemize bakalım.

Dilimizde tüy bitti; Türk futbol takımlarımızda CEO'lar olsun, kurumsal yönetimler olsun diye ama maalesef hala beklemedeyiz.

Cengiz Türkiye'yken fazla et yemiyormuş. Roma kulübündeki eğitmenlerin tavsiyesiyle artık bol bol protein alıyor. Ayıptır söylemesi yemekte kendisine çok güzel bir et ziyafeti çekti.

Tabii Cengiz için en büyük artılardan biri de menajeri Ömer Uzun... Kendisi daha önce Roma'da forma giyen Salih'in de menajeri. Cengiz'in yükselişinde Ömer Uzun'un büyük katkısı var.

Kendisi ayrıca Fenerbahçe'de uzun yıllar yöneticilik yapan Ünal Uzun'un da oğlu.

Ömer'le zaman zaman yetenekli genç futbolcularla ilgili görüş alış verişimiz oluyor.

Masam ıza daha sonra 35 yıldır İtalya'da turist rehberliği yapan Ömer Bey de katılıyor.

O da Cengiz'in en büyük yardımcılarından biri.

Şunu gözlemliyorum, Cengiz'in etrafında onun başarısı için çaba harcayan insanlar var. Onun en değerli hazinesi dostlukları ve doğru kişilerle çalışması.

Cengiz İtalya'da çok mutlu.

Transfe r geliriyle ailesine çok güzel bir ev almış. Bunu anlatırken gözlerinin içinin güldüğünü fark ediyorum.

Türkiye 'den Roma'ya gelmek isteyen dostlarına set çekmek zorunda. Çünkü çok ama çok yoğun bir temponun içinde. İlginçtir, futbol hayatında örnek aldığı bir isim yok. ROMA, Verona'yı maçın henüz 43. saniyesinde Cengiz'in attığı muhteşem golle 1-0 yenerken genç futbolcunu için İtalyan taraftarların "Yeni Dybala" yorumlarını yapması gurur verici.



YOLUN AÇIK OLSUN

Bence Cengiz yeteneği, karakteri ve kendini geliştirmesiyle "Türk Futbolu"nun en büyük yeteneklerinden biri olacak.

Türkiye 'yi yurtdışında temsil eden nadir futbolculardan biri... Yemeğin sonuna doğru kendisine şunu söyledim;

"Sen ülkemizi tanıtmak için çok önemli bir vizyon yüklendin. Ülkemiz için de çok önemli bir değersin''...

Ben kendisinden çok güzel bir enerji aldım. Çok ama çok başarılı olacak, buna can-ı gönülden inanıyorum. Cengiz'i gözlerinden öperek Roma'da bu doyumsuz akşam yemeğini bitirdik. Yolun açık olsun Cengiz Ünder.



Verona maçının kahramanı Cengiz Ünder ülkemizi tanıtmak için çok önemli bir vizyon yüklendi.

43. saniyede attığı golle İtalyan taraftarların gönlünde taht kurdu.