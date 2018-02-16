Beşiktaş kenetlenmeli

Önce Vatan... Bugünlerde çok hassas günler geçiriyoruz. Kahraman ordumuz Afrin'e doğru ilerliyor.

Ülkemizin bu önemli operasyonunda bir bütün olması gözlerimi yaşarttı.

Dualarımız, Mehmetçiklerimizle birlikte. Hayat tabii ki devam ediyor ama aklımız, fikrimiz, yüreğimiz, sevdamız ülkemizle...

Beşiktaş 1.5 ay içinde çok önemli maçlara çıkacak.

Tabir-i caizse; Beşiktaş'ın önümüzdeki 7 maçlık fikstürü alev alev... Ben bugünkü Konyaspor maçını çok ama çok önemsiyorum.

Beşiktaş'ın bu önemli deplasmandan 3 puan çıkarıp, Bayern Münih ve F.Bahçe maçlarına moralli çıkması gerektiğini düşünüyorum.

Kara Kartal, bu 3 maçtan isteği sonuçları alırsa hem ligde şampiyonluk havasına girer, hem de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kapısını aralar.

Çok da güzel olur.

Siyah-beyazlılar; usta teknik direktör Şenol Güneş ve yıldız futbolcularıyla bu zor dönemi şampiyonluk ve Avrupa'da unutulmayacak başarıyla taçlandırılabilir. Bu takım inanırsa başarabilir.

Beşiktaş için bu sezon şampiyonluk olmazsa olmaz... Sonuç mutlu son olursa; Beşiktaş'ın önü daha da açılır ve rakiplerine fark atar. Hüsran olursa ki; düşünmek bile istemiyorum;

Beşiktaş'ı çok zor günler bekler. Çünkü yıllardır yazıyorum; maalesef Beşiktaş'ın mali bilançosu bir felaket.

Beşiktaş'ın bu yarıştaki en büyük kozu yine büyük taraftarı olacaktır. Ben bu takıma inanıyorum. Camia, Şenol Güneş ve 3 son yılda büyük başarılara imza atan futbolcular etrafında kenetlenmeli.

Beşiktaş'ın geleceği için herkes ayağa....



Örnek futbol karşılaşması

GEÇTİĞİMİZ hafta BAL Ligi 10. Grupta zirve mücadelesi veren iki takımın Kütahya'daki maçını seyrettim. Liderlik maçını 12 bin Kütahyasporlu, 5 otobüs dolusu Alibeyköyspor taraftarı büyük bir centilmenlikle, hiçbir taşkınlık yapmadan ve de kahraman şehitlerimize büyük saygı göstererek Türk bayrakları ile izlediler.

Başta Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahyaspor'un Başkanı Ahmet Tekdemir ve yöneticileri, Türkiye Futbol Adamları Derneği Kütahya Şube Başkanı Bahadır kardeşim olmak üzere son derece anlamlı bir misafirperverlik gösterdiler. Emeği geçenlere binlerce teşekkür.

Türk futbolu için örnek bir karşılaşma oldu. Maç 0-0 berabere biterken Kütahyasporlular 90 dakikanın ardından Alibeyköyspor'u son derece saygıyla uğurladılar. Temennim; Türkiye'mizde tüm maçların bu şekilde centilmence oynanması.

Şampiyonluklar gelip geçici ama dostluklar; her zaman baki kalır.



Bir kez daha uyarıyorum

BELKİ sıkılıyorsunuz...

Tekrar tekrar yazıyorum ve üzülerek söylüyorum ama gerçekler çok acı... Bilhassa 3 büyük kulübün mali bilançoları felaket durumda.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin geçen hafta bir demeç verdi; "Türkiye'de 3 büyük kulübün mali durumunu dikkatle izliyoruz.

Sonuçlar hiç iç açıcı değil.

Futbol A.Ş.'leri 5 yıldır eksi (-) bilanço açıklıyor." SPK da uyarıyor; son dönemde bilançolar zarar çıkarsa borsada ciddi tedbirler alınması ufukta görünüyor. Bilhassa 3 büyük kulüplerimizde faiz ödemeleri; neredeyse gelirlerin tamamına yakın.

Yine geçtiğimiz hafta F.Bahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, "Kulüplerimize mutlaka yeni sermaye girişi lazım ve ben başkan olursam bu sermaye girişini yapacağım" diyerek çok net konuştu. Gerçekten çok gerçekçi bir yaklaşım.

Artık başkan ve yöneticiler popülist söylemlerden vazgeçip;

Ali Koç'un söylediği gibi mutlaka yeni kaynaklar bulmalı.

Ama üzülerek görüyorum ki; bilhassa Türkiye Futbol Federasyonu dahil hiç kimse bu gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Tabii kulüp taraftarları da 3 direk arasında giren gole bakıyor, böyle şeyleri duymak bile istemiyorlar. Fakat iş işten geçmeden kulüplerimiz mutlaka ekonomik yönden tedbir almalı. Federasyon artık 5 yıllık bir plan yaparak Türk futboluna yeniden yön vermeli. Bir kere daha futbola ve kulüplerimize yön verenleri uyarıyorum.

Gittiğiniz yol; yol değil.

Lütfen sevgili taraftarlar bana gönül koymayın;

Sinan ağabeyiniz gerçekleri söylüyor. Sonradan bana hak vereceksiniz. Dileğim; en kısa zamanda herkes kendine bir çeki düzen versin.

Futbola yeniden yapılanma için bir master plan hazırlayın.