Bu nasıl iş!

İki hafta önce Bursaspor maçı sonrası şampiyonluk treninin kaçmak üzere olduğunu yazmıştım.

Maalesef dost acı söyler! Daha konuşmak belki erken ama Siyah-Beyazlı takım bu puan kayıplarda mutlu sona ulaşması zor.

İstatistiklerle konuşmayı pek sevmem ama dün Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanında 90 dakika boyunca tam 12 net gol pozisyonu bulmuş.

Siyah-Beyazlı takımın yıldızları her an skoru değiştirebilecek kalitede övgüsünü yapan ben; dün kaçan gollerde gözlerime inanamadım.



Ah Talisca ah!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş dün kimsenin beklemediği bir hamleyle ikinci yarı Love'ın yerine Talisca'yı Konyaspor golünün ardından da Tolgay'ı çıkarıp Negrado'yu oyuna aldı. Güneş belli ki Talisca'nın akıl almaz kaçırdığı golleri hesap etmemişti.

Brezilyalı futbolcu gerçekten büyük yetenek. Ama dün özellikle ikinci yarıda kaçırdığı goller onun gibi klas futbolcuya yakışmadı.

Siyah-Beyazlı takımda Pepe tek başına savunmayı ayakta tutmaya çalıştı.

Mücadelesiyle takımın en iyisiydi.

Beşiktaş Atiba Hutchinson, Medel çok çalışan isimlerdi. Ama maçın son 10 dakikasında Beşiktaş'ın oyundan düşmesi belki yaş ortalamasının yüksekliğindendi.

Bu sorun maalesef bu sezon çok karşılaştığımız bir durum.



?Tosic nerede?

Vida yine çok sırıttı. Transfer olduğunda Beşiktaşlılar çok sevinmişti ama Hırvat futbolcu saatli bomba bomba gibi her an patlayabilir. Sahi; ligin ilk devresinde müthiş performans gösteren Tosic nerede?

Hakem Alper Ulusoy ilk 45 dakikada mükemmel bir yönetim gösterirdi.

İkinci devrede ise kontrolü kaybetti ve yanlış kararlarla hem maça damga vurdu hem de belki gelecek hafta oynanacak derbiye!

Talisca'ya verdiği sarı kart çok büyük yanlışıydı. Talisca haftaya Fenerbahçe maçında yok! Büyük haksızlık... Yan hakem ise Atiba'nın golünde derslik niteliğinde çok doğru bir karar verdi.

Yan hakemi tebrik ederim.