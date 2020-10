Rol model

Beşiktaş'ın hem milli maç hem de 'bay' haftasıyla beraber 21 günlük bir süreçten sonra saha içinde nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusuydu. Bu sürede görüldü ki oyuncular futbolu özlemişler. Saha içinde istekli, coşkuluydular. Geride kalan haftalara göre daha derli toplu görüntü verdiler. Orta sahanın merkezinde Josef atılıncaya kadar Dorukhan ile savunma önünde ikinci hattı çok doğru oluşturdu. Önlerinde de ofansif orta saha Atiba oynadı. Bu üçlünün uyumuyla maçı kendi lehine çevirmesini bildiler.

Tabi ki Aboubakar'ın yoruluncaya kadar saha içinde hareketli oyunu, pas durağı oluşturması, hücum hattında bütün oyun opsiyonlarını Beşiktaş'ın onun üzerinden değerlendirmesine ve Aboubakar'ın saha içine akıl koymasına da neden oldu.

Denizlispor belki ligin en dirençsiz takımlarından biri olabilir. Ama Beşiktaş'ın kazanması birlikteliğin ve oyuna ortak akıl koymasının eseriydi. Takım savunmasıyla ilgili ligin başında zaafiyet yaşayan siyah-beyazlılarda savunma önüne Josef'in gelmesiyle oradaki direnç de arttı.

Yeri geldiğinde Vida ve Velinton baskıda top çıkaramadığında Josef aralarına girip topun orta sahaya taşınmasına da yardım etti. Top rakipteyken kenar ortalarında defansın arasına girmesiyle 5'li daha güvenli bir savunma hattı oluştu.Deplasmanda alınan üç puan, sezon başı istenen performansı ortaya koyamayan Beşiktaş için moral ve toparlanma açıından çok önemliydi.Tabi ki Atiba'ya her zamanki gibi ayrı bir parantez açmalıyız. 37 yaşında bir oyuncu Aboubakar'ın arkasında hücum hattına yakın bir oyun oynadı. Hem de kusursuz bir şekilde. Böyle gerçek profesyonellere, sahada oyuncuları iten, liderlik yapan neredeyse kaleci hariç tüm pozisyonlarda aklı ve oyun bilgisiyle oynayan örnek oyunculara her takımın ihtiyacı var.Atiba bu özellikleriyle ülkedeki tüm oyunculara 'rol model' oldu.Beşistaş'ı Josef atılmadan önce ve atıldıktan sonra değerlindirmek gerekir. On kişi kalmasına rağmen böyle savunma hataları yapıp 2 gol de yememesi gerekir. Josef'in çıkışı takım savunmasını da ciddi anlamda zaafiyete uğramasına neden oldu. Sergen Yalçın 'dan daha önce özellikle hücum hattı için dokunuşların, oyuncu değişikliklerinin gelmesi gerekirdi.