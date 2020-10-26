Tercihtir o

Fenerbahçe özellikle maçın başında ön alan presiyle Trabzonspor'u baskı altına almak istedi. Fenerbahçe'nin sezon başından beri özellikle en büyük hatası dikine baskılarda iki stoperinin orta sahaya çıkıp alan daraltmamasıydı.

Trabzonspor'dan Edgar ve Hugo arasına Baker girince, Fenerbahçe'nin baskı hattı kırıldı. Trabzon burada sayısal üstünlük sağlayarak orta sahadan hücuma doğru geçişler yaptı.

Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür, çizgiden içeri ve dikine gittiğinde Fenerbahçe kalesinde ciddi tehlikeler oluşturdu. Burada Sosa, Ozan ve Gustavo'ya karşı Baker, Flavio ve Kamil orta sahayı elinde tuttu.

Nwakaeme, Ömür ile pas trafiği sağlayıp sayısal üstünlükle Fenerbahçe'yi çok geriye koşturdu. Böylece bordo-mavililer ilk yarıda kontrolü ve skoru aldı.

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Böyle büyük maçlarda hamleler ve oyun kurguları çok önemlidir. Sosa- Cisse değişikliğiyle Fenerbahçe en son şampiyon olduğu yılda Kuyt, Webo ve Sow ile oynuyordu. Çizgilerde Sow ve Kuyt'la santrfor repertuvarı olan ikinci oyuncu vardı. Bu maçta da Cisse ileri uçta, Samatta ve Valencia kanatlara geçince eski düzen denendi. Erol hoca üç santrforun arkasına Pelkas'ı yerleştirerek ikinci doğru hamleyi yaptı.

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Fenerbahçe'nin sezon başından en temel hücum seti Caner'in soldan ve duran toplarda yaptığı ortalardı.Dün akşam da sarı-lacivertliler yine duran top organizasyonları doğru yaparak golleri buldu. Fenerbahçe oyun olarak istenilen seviyelere gelmese bile, yeni takım olmalarının sıkıntısını yaşasa da saha içinde problem çözen bir görüntü çizdi.Cisse'nin oyuna girmesi ve 1 gol 1 asistle oynaması hücuma fark kattı.Cisse bence Fenerbahçe'nin 1 numaralı santrforudur. Bu sezon da düzenli oynarsa 20-25 gol arasında ligi bitireceğine inanıyorum.

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Trabzonspor ilk yarıyı iyi oynadığı maçın ikinci yarısında 9 dakikada 2 gol yiyerek kırılganlık yaşadı. Rakibin en güçlü olduğu duran topları engelleyemedi.

Çaba göstermediğin, plan yapmadığın, oyunu iyi kurgulamadığın işin sonucuna kader deme, 'tercihtir o'. Newton'ın da en büyük hatası sadece 45 dakikalık oyunu planlamasıydı. İkinci 45 dakika için bir planı, kurgusu, önlemi ve hazırlığı yoktu. Bu da Trabzonspor'un yenilmesine sebep oldu.