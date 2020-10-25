Eşik!

Sarı-kırmızılıların, Erzurum deplasmanı öncesinde içinde bulunduğu ortam mental açıdan sağlıklı değildi. Bunun için hedef, lig yarışında erken de olsa 3 puan alıp kalan haftaların moralmotivasyonu için çok önemliydi.

Oyuna iyi başlayan ve defanstan hücum geçişlerini doğru yapan Galatasaray, skoru da buldu.

Oyunu da rahat kontrol etmeye başladı. En önemli şey Belhanda'nın pas orgazisyonu ve hücuma taşımada katkısı vardı.

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Daha fazla saha içinde sorumluluk alan ve aidiyet duygusuyla oynayan bir görüntü verdi. Marcao'nun uzun gelen topta rakibini döndürmesi ve hamleyi yanlış yapması penaltıya neden oldu. Bireysel hatayla da Erzurum oyuna ortak olmak istedi.

Fakat maç boyunca planları yoktu.

Üztünlük sağlama gibi amaçları da yoktu. Falcao atıldıktan sonra bir şeyler yapmak isteyen görüntüsü skoru değiştirmeye de yaramadı.

Galatasaray özellikle Mariano'nun gidişiyle sağ kenarda oyun kurmada zorluk çektiği gibi ikili oyunlarla da başarılı olamıyor.

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Taylan Antallayı; genç, dinamik, iyi niyetli, fakat oyun kurucu pozisyonunda pozisyon bilgisi güçlü olmadığından özellikle hücum bağlantılarnı yapamıyor.

Saha içi organizasyonunda hücum bölgesinde daha bireysel oyunlar yerine, set hücumunda daha fazla organize olan ve çizilmiş setler üzerine oyun kurulması gerekir.

Radamel Falcao attığı golle, kalitesini göstermiş oldu.

Yalnız golün haricinde fiziksel olarak da eksikleri görülüyor. Babel de attığı pas haricinde iyi iş yapmadı.

Fabrika ayarlarından kurtulup takım için daha fazla katkı sağlaması gerekir. Ömer, takımı oynadığı her maç eksik bırakıyor.

Geçen seneki gibi değil, Sarıkırmızılılar, son 3 lig maçında 8 puan kaybettiği, ligin başında da olsa 6. haftada oynanan Erzurum deplasmanında çok önemli bir 3 puan alarak bu 'eşik' maçını kazanmasını bildi.