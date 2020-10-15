90 dakika!

Milli takımımızın son 9 günde oynadığı 3. maç olan Sırbistan'a karşı özellikle daha önceki maçlar gibi 45 dakika oyuna iyi başlamamıza rağmen sonrasında golü yedikten sonra tamamen oyunun kontrolünü rakibe vermemiz, bunu da verirken bunu bir alışkanlık haline getirmemiz, esas milli takımımız için sorulması gereken soru olması gerekir.

İlk yarı stoperde Mahmut yerine Okay'la başlayıp, Mahmut'la her zaman oynadığı orta saha pozisyonunda maça başlamalıydı. Golü yedikten sonra bu değişiklik oldu. Tabi şunu da söylemek gerekir; yenilen golde Hasan Ali'nin hatası olduğu gibi, senelerdir ne hücumda ne de savunmada dört dörtlük performansı gösteremedi ve o seviyeler çıkamadı.

Umut Meraş da genç, iyi niyetli, oyun bilgisini ve tekniğini daha da geliştirmesi gerekir. Savunmanın sol kenarında ciddi bir problemimiz var. Sırbistan gibi maça üçlü savunmayla başlayan takımlara karşı, Burak'la başlamak hem ön alan baskısını yapamamak, hem de topu ileride tutamamak demektir.

Golden sonra da ikinci yarıda Kenan'ın Burak'la iki santrfor şeklinde oyuna başlamamız, daha fazla rakip yarı alanda kalmamızı ve daha fazla pozisyon üretmemizi, topun da bize geçmesini sağladı. Ön alan baskımız da daha doğru olmaya başladı.

Burak, hızlanan oyunda, pas akışını sağlayacak teknik beceriye ve özellikle de tek top oynayıp oyuna hız verecek özellikte bir oyuncu değil. Bu da ister istemez ilk yarıdaki kötü görüntünün en temel nedenlerinden biriydi.

Milli takımımızda net bir şey de görüldü; Kenan hücumda sol çizgi oyuncusu değil. Daha fazla Almanya'da oynadığı pozisyon santrforda daha gayretli, daha sırtı dönük oyunlarda iş yapabilen, top rakipteyken baskı yapan oyuncu profilinde.

Kenan'a daha fazla hücumda merkezde yer alması gerekir.

Burak Yılmaz beklenen performansının hem çok uzağındaydı hem de çok yorgundu. Daha önce oyundan çıkabilirdi. Zaten milli takımın bu maç trafiğindeki en büyük sıkıntısı; oyuncuların aşırı yorgun oluşuydu. Daha fazla rotasyonlu kadroyla da sahaya çıkabilirdik.

Milli takımda hep oyuncu üzerinden arayışlar olması gayet doğal, yalnız saha içi dizilişleri de formasyon olması da gerekir. Kenan ve Burak gibi iki santrforunuz varsa diamond (elmas) dizilişi olan 4-4- 2'yle de oyuna başlayabiliriz. İkinci yarıdaki milli takımımız bundan sonraki süreçte yalnız maçın ikinci devreleri 45 dakikayı değil, oyunun 90 dakikasını daha doğru ve güçlü oyunla oynaması gerekir.