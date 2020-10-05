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Reha Kapsal

Reha Kapsal

05 Ekim 2020 | Pazartesi

Oyunun detayları

Sezona iyi başlayan G.Saray'ın, F.Bahçe derbisinde 2 puan kaybedip Rangers'a elendikten sona maçında göstereceği performans merak ediliyordu.
Kasımpaşa gibi hem hücum hem savunmada dengeli olmayan takıma karşı ilk yarıyı 3-0 bile geride kapatabilirlerdi. Yusuf'un attığı güzel golde savunmanın sol kenarında oynayan Emre'nin de bireysel hatası vardı.
Rakibe alan vermeden yönlendirmesi gerekirdi. G.Saray, Etebo ve haricinde hücum oyuncularıyla final paslarında ve son vuruşlarda istenilen beceriyi gösteremedi.
Özellikle orta sahada oyunun yönlendirecek, maçın temposunu ayarlayacak oyun aklına ihtiyaç var.
Taylan iyi niyetli fakat bu oyunda istenilen teknik beceriye sahip değil.
Oradaki isim hem hücum hem savunmada güvenlik oyuncusu olur. Bunun sıkıntısı da sahada net gözüktü. İkinci yarı iki santrfora dönüldü. İkisinin de performansı kötünün de altında.
H H H
G.Saray'ın en büyük sıkıntısı Onyekuru gibi bir hızlı kanat oyuncusundan önce santrfor ve orta sahadaki oyun aklındadır.
Fatih hocanın konsantrasyonu yok, yönetim ve takımla ilgili yaptığı konuşmalarla odaklanmasının ciddi anlamda eksik olduğu gözüküyor.
'Oyunun detayları' vardır. Özellikle G.Saray -şampiyon olduğu sezon da dahil olmak üzere-hiçbir zaman sonucu ve sonuçları oyun üzerinden değil oyuncu üzerinden almaya çalışması hem son yıllardaki Avrupa başarısızlığını etkileyen en büyük faktörlerden biridir.
Eğer böyle oyunu günlük ve anlık, oyuncunun bireyselliğiyle çözmek isterseniz o zaman da seyirciye ihtiyaç var.
Pandemide bu sıkıntıyı en fazla çeken kulüplerden biri G.Saray olmuştur.
Yaşanılan şampiyonluklarda taraftarın da çok büyük emeği şimdi daha da iyi anlaşılmaktadır.

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Etiketler :
Taylan, Kasımpaşa

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