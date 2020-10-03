Dejavu

Trabzonspor'un geçen sene en büyük özelliği hücum çeşitliliğinin ve bu ezberin özellikle ön oyuncular tarafından saha içinde çok iyi seviyede uygulanmasıydı. Oyuncuların birbirini tamamlaması ve rakip yarı alanda top ayağındayken daha dikine giden hücum aksiyonları vardı.

Geçen seneki hücum dörtlüsünden Gaziantep deplasmanında bir tek Sörloth yoktu. Trabzon hücumlarında Ekuban'ın saha içinde fark yaratıp Gaziantep savunmasını tek zorlayan oyuncu olması, Afobe'nin hala takıma uyum sağlayamaması anlaşılabilir ama Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme'nin geçen seneki performanslarından uzak olması hücum çeşitliliğini etkilediği gibi Gaziantep gibi top ayağındayken 3-5-2, top rakipteyken 5-3-2 oynayan, kalabalık savunma anlayışını benimseyen ve direkt kontra oyunuyla etkili olan bir takıma karşı bordo-mavilillerin hücum oyuncularının daha fazla fark yaratması gerekirdi.

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Özellikle ön alan yapamayan hücum oyuncuları Ekuban haricinde rakip kaleyi de fazla tehdit edemedi. Bu da Trabzonspor'u sıkışan oyunda duran toplarla çözmesi gereken bir oyuna doğru götürdü.

Burda da Pereira'nın Liverpool'daki Arnold ve Robertson'ın attığı uzun taçlar gibi kullandığı serbest vuruştan sonra Campi'nin golüyle de öne geçtiler.

Flavio ve Edgar iki tane ofansif oyuncuyla ve de geriye dönmeyen hücumcularla ikinci golü bulamazsanız sıkıntı yaşarsınız.

Burda da Newton'un hamlelerinin gelmesi gerekirdi. Böyle çok maçlar çok oynayacak bodomaviililer.

Takım halinde gelgitlerin yaşandığı ama öne geçildiği oyunarda biraz daha Newton'un elinin değip skoru koruma hamlelerini daha doğru yapması gerekecek.

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Hakem Fırat Aydınus'un penaltıyı nasıl VAR'dan bakıp verdiyse daha öncesindeki eli görmemesi çok enteresan.

Penaltıyı veriyorsan daha önceki eli de görmesi gerekirdi.

Kenan bile eline değdiğini bildiğinden yüzünde şaşkınlık ifaresi vardı.

Burda VAR'ın tavsiyesiyle Aydınus penaltıyı iptal edip orda el atışı vermesi gerekiyordu.

Fırat Aydınus geçen sene de benzer şekilde takım şampiyonluğa giderken çok önemli 3 puanı yemişti. Kritik bir eşikte 2 puan gitmişti.

Bu sene de aynı Fırat Aydınus aynı VAR uygulaması ile penaltı öncesi elle oynamayı görmeyerek geçen seneki gibi Trabzonspor'u durdurup dejavu yaşattı.