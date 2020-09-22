Mazeret ve zaman

Fenerbahçe'nin ilk yarıda çıkan kadrosu, saha içindeki kötü görüntü ve üretememenin en büyük nedeniydi. Lemos ve Zanka'nın birbiriyle uyumu, Gökhan ve Caner'in kanatları kullanamaması. Gustavo, Tolga ve Ozan üçlüsünün aynı oyuncu özelliklerini taşıması, daha çok defansif hareket etmesi. Valencia'nın sırtı dönük oyunları iyi oynayamaması ve fiziksel yetersizliği. Thiam'ın hem çizgide dar alan becerisinin olmaması. Ferdi'nin de geçen sene ve bu sene en büyük eksikliği istikrar. Bir maç çok iyi oynayıp, üç-dört maç performans verememesi. Oynadığı dakikalarda hep oyunun bir bölümünde oynaması, Ferdi'nin kendini geliştirememesinin en büyük etkeni olarak görünüyor.

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Çağımız oyunlarında orta saha futbolun kalbidir. Fenerbahçe'nin iç saha ve dış saha oyunları da farklıdır. İç sahada daha yaratıcı bir orta saha tercihi olması gerekirdi. İkinci devre Sosa ve Sinan değişikliği arkasından, kademeli olarak Novak ile Mert Hakan, sonra da Deniz Türüç değişikliği geldi.

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Erol hoca, hemen hemen bütün ofansif oyuncuları sahaya sürdü. Yalnız defansif hareket eden Tolga Ciğerci 'ye 70 dakika sabretmesinin anlamı yoktu. Fenerbahçe'nin rakip 10 kişi ve 9 kişi kaldığında bu kadar ofansif oyuncuyla üretememesinin en büyük nedeni oyuncuların duygularıyla oynamaları. Fenerbahçe, böylece içgüdüsel bir oyun oynamaya döndü. Takım bütünlü olmayınca, oyuncular bireysel hareketlerle skoru belirlemeye çalıştı. Bu kadar hücumcu oyuncuyla oynanabilir ama buradaki hücumcuların birlikte hareket etmesi ve buna göre bir oyun felsefesi belirlemek çok önemlidir. Yoksa bu kadar hücumcuyla oynamak, golü kesin bulacağın anlamına gelmez. Önemli olan bu oyuncuların nerede, ne zaman ve nasıl hareket edeceğini bilmesi ve hücum ezberinin artması.

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Sarı-lacivertlilerin hücum setlerinin, bu kadar kapanan bir takıma karşı daha ezberlenmiş şekilde olması gerekirdi. Evet F.Bahçe yeni bir takım. Mazereti var, bunun için de zamana ihtiyacı var. Ama ne kadar da olsa bir kaç tane hücum setinde birlikte hareket etmeleri gerekirdi. Erol hoca, Alanya ile Malatya 'daki oyunlar farklı, F.Bahçe'deki oyun farklıdır. Sarı-lacivertlilerin, iç saha ve dış sahada daha çok ofansı düşünerek, yeri geldiğinde daha çok riskler alarak oyunlar tercih etmesi gerekir. Oyun planlarının da maçın gidişatına göre olması lazım.

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Sarı-lacivertlilerin geçen sezon başındaki en büyük sıkıntısı stoper ve sol bekti. Bu sene de santrfor ve hücumda çizgi oyuncuları olarak görülüyor. Böyle olunca en büyük sıkıntı üretmekte, problem çözmede, sorun çözmede, rakip savunmanın dengesini bozmakta sahada zorlanan bir Fenerbahçe oyunu ve takımı vardı.