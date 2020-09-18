Kalite farkı

Galatasaray iyi oynayarak rakibe üstünlük sağlayarak deplasmanda net bir galibiyet aldı. Galatasaray böyle maçları kazandığında "Zaten güçlüydü" denir. Herhangi bir kötü sonuçta ise ağır eleştirildi. Galatasaray takımı dün ciddi, sahada yüksek konsantrasyon ve istekle mücadele etti. Kalitesini rakibinden daha fazla yansıttı. İkili mücadele ve sıcak temaslarda fizik gücünü ve kalitesini konuşturdu. Böyle maçlarda rakibiniz kadar koşup mücadele etmezseniz aradaki kalite farkını gösteremezsiniz. Bu bilinçle saha içinde yer alan sarıkırmızılılar maça iyi odaklanarak fizik kalitesini ve taktiksel olarak farkını sahaya içinde yaratıp turu geçmeyi bildi.

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Özellikle Diagne'nin rotasyonda sahaya çıkıp gol atması, ileride Falcao ile yan yana oynayabileceği sinyallerini de verdi. İlk yarıya sağ çizgide başlayan Emre Kılınç, ikinci yarıda pozisyon değişikliğiyle performansını yükseltti. Sakatlığını atlatan Luyindama yavaş yavaş formunu buluyor. Galatasaray açısından bu sezonki en önemli fark geçen seneye göre fizik kalitesi yüksek bir takım oluşu. Scott Piri başta olmak üzere atletik performans departmanı, oyuncuları fiziksel farkını ortaya çıkardı.

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Başta Feghouli, Belhanda, Arda, Falcao ve Diagne'nin fizik kalitesi üst seviyeye yükseldi. Top rakipteyken reaksiyon verip baskı yapan bir takım görüntüsü ortaya çıktı. Futbolcuların fiziksel parametreyi üst seviyeye çekmesi; kaliteli oyuncuların yeteneklerini daha rahat ortaya koymasını sağlıyor. Ayrıca sıkışık maç takviminde geçen sezonki sakatlıklar da minimum seviyede yaşanacak. Sarı-kırmızılıların gün geçtikçe istikrara doğru giden bir grafik çizmesi, ileriye dönük daha fazla olumlu sinyaller verdiğini söyleyebiliriz.