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Reha Kapsal

Reha Kapsal

14 Eylül 2020 | Pazartesi

Kötünün iyisi

'un kendi sahasında bu kadar kötü oynayıp farklı mağlup olması ile ilgili birçok etken sayabiliriz.
Takımın saha içi enerjisi aşırı derecede sezon başı olmasına rağmen çok düşüktü. Saha içi hiçbir oyun planı yok. Tabii ki giden oyuncular Sosa ve Novak ile durumu olan Sörloth'un yokluğu da eklendi. Aynı zamanda Pereira'nın sakatlığı, yeni transferlerin de sakatlığından dolayı yer alamaması Trabzonspor'un kadro yetersizliğini net bir şekilde ortaya çıkardı.
Trabzonspor'da Edgar'ın kulübede değil sahada olması gerekir. Sahada değilse doğru transfer değil.
Trazonspor'un önceliği ilk başta kaliteli stoperdir. Şunu da söylemek gerekir, Trabzonspor geçen sezon rakip sahada en rahat pozisyon bulan, hücum gücü 'de en güçlü takımdı. Savunma zaafiyeti de vardı. Bu sene ise yine savunma zaafiyeti var.
Hücumda sırf Sörloth üzerinden okumamak gerekir. Hücumda da eski gücünün çok uzağında.
Saha içinde hem savunmada hem hücumda yetersiz görüntüsü vardı.

***

maçı kazandı ama istenen oyunu oynamadı, sabırlı ve dengeli futbol oynamak istedi.
Eldeki kadroyla zaten başka bir oyun ortaya çıkmazdı. Burada bireysel özelliklerle en başta Boyd'un golü, Hüseyin'in de Uğurcan'ı yanıltması vardı.
Aynı şekilde yeni transfer Flavio'nun hem gereksiz yaptırdığı penaltı hem de oyundan atılması maçı Beşiktaş lehine döndürdü.
Beşiktaş'ın geçen seneye göre kaleci hariç oynayan 11'inden 5'inin gitmesi, yerine istenen seviyede oyuncuların gelmemesi Beşiktaş'ın geçen sene son dönemdeki olumlu oyununu yansıtamamasının en önemli nedeniydi.
Beşiktaş'ın da Trazonspor'un da hem transferlere hem de daha iyi oyun kurgularına saha içinde ihtiyaçları var. Derbide 'kötünün iyisi' olan Beşiktaş, karşılaşmayı kazanmasını bildi.

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Etiketler :
Süper Lig, Beşiktaş, Trabzonspor, transfer

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