Moralli başlangıç

Fenerbahçe'nin son iki sezonda beklenen hedeflerden çok uzak kalmasıyla bu sezon özellikle lige başlangıcı taraftar ve camia açısından, yapılan transferlerle beraber merak uyandırdı ve de beklentileri yukarı çekti.

Sarı-lacivertliler, transfer ettiği çoğu oyuncuyu bu maçta hem yeni gelmeleri, hem de fiziksel olarak hazır olmamalarından dolayı, belki de istenilen takım kurgusu içinde Erol Bulut yer veremedi.

Maçın ilk yarısında Caner'in kaçırdığı penaltı ve Deniz'in değerlendiremediği net fırsatla Fenerbahçe, ilk yarı skoru lehine alıp soyunma odasına girebilirdi.

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Özellikle ilk yarıdaki ve ikinci yarıda 1-0 geriye düştüğündeki takım kurgusunda Erol Bulut, oyunu okuyup daha önce hamleler de yapabilirdi.Direkt savunmadan hücum bölgesine kontratak oynayan Rizespor'a karşı orta sahada hem Gustavo, hem de Tolga Ciğerci ile oynamak yerine Gustavo'nun yerine daha ofansif bir orta saha olan Ozan Tufan veya Sosa ile ikinci yarıya başlayabilirdi.Frey takım için çok yetersiz. Thiam çizgi oyuncusundan daha fazla forvet oynayabilecek bir oyuncu.Thiam ile de başlayabilirdi.Erol Bulut gibi başarılı bir teknik adamın, eldeki kadro seçeceğini daha fazla esneterek, oyuncular ve oyunu değiştirerek takımın oyunu daha üst seviyeye çekebilirdi.

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İkinci yarı yapılan ofansif oyuncu hamleleriyle Fenerbahçe daha rahat hücum organizasyonlarını yapmaya başladı. Rakip ceza sahası içinde daha fazla pozisyon buldu, sayısal olarak da daha fazla oyuncuyla ceza sahasına girdi. İki tane duran topla Gökhan ve Sosa ile gol buldu.

Sezon başları, ilk maçlar her zaman zordur. Fenerbahçe'nin tabi ki hem saha içi oyun organizasyonunda, hem de oyuncu anlamında eksikleri var. İlerleyen haftalarda mutlaka eksiklerini olumlu yöne çekip, takımın da zaman zaman oyun enerjisini daha yükseltmesi gerekir.

Sarı-lacivertliler, tam ideal kadrosuyla gitmediği Rizespor deplasmanında sezona 3 puanla alarak 'moral ve motivasyonla' lige başlangıç yapmış oldu.