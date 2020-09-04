Şüphem yok

Pandemi süreci sonrası 291 gün sonra milli takım ilk maçını oynadı. Tabii ki bunun zorlukları olacaktı. Bir de buna Şenol hocanın gayet doğal güçlü olan oyuncu havuzumuzdan ciddi bir rotasyonla maça başlaması da gayet doğaldı. Yalnız maça daha fazla konsantre olan rakip Macar Milli Takımı'ydı. Aynı zamanda da sıcaklık bizim için bahane olmamalı. Rakip de aynı ortamda, ısı derecesinde oynadı. Saha için organizasyonu zaten

istenen seviyede değildi. Hücum oyuncuları en fazla top kaybı yapanlardı. Milli takım rakip yarı alana yerleşemedi. Yerleşemeyince

de iki kenar bekimiz ve orta sahamız rakip yarı alanda istediği gibi oyunu kontrol etme şansı da ortadan kalktı.

İkinci yarıda hamleler olsa da bölüm bölüm daha iyi oynasak da genel olarak oyuncu rotasyonunda belki saha içi organizasyonunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama oyun dengesi anlamında da ciddi sıkıntılar yaşadık. Oyunu tutamadık. İki stoperin önündeki Kaan Ayhan'ın orta sahada oyunu kurabilecek oyuncu profilinde olmayışı, onun önünde iki kenar beki de orta sahaya çıktığında 7 oyuncuyu doğru bir şekilde kullanamadığını söyleyebiliriz. Eğer Macarlar gibi 3-5-2 oynayan takıma karşı iki santrforla baskı yaptığında Kaan Ayhan gibi bir 6 numara gibi, daha çok topu öne taşıyabilecek, yatay ve geri oynamayacak bir oyuncu profiliyle başlanması gerekirdi. Bu da kadroda olan Mahmut Taşdemir'di.

Burak Yılmaz yalnız kaldı. Hem hücumda baskıyı istediğimiz gibi götüremedik, hem de rakip yarı alanda 3'e 1 kalan Burak'a destek olmayınca hücumda, ön alanda topu da tutamadık. Bizim oyuncu havuzumuzdan daha fazla önemli olan, bizim saha içindeki oyuna katkımız? Baskımızı nerede yapacağız, önde mi geri alanda mı? Oyunu kim nerede kuracak? Bu oyun ezberini mutlaka Avrupa Şampiyonası'na kadar daha üst seviyeye getirmeliyiz. Hakan Çalhanoğlu gibi pandemi sonrasının en formda oyuncusunu maçın ciddi bölümünde topla buluşturamadık. Hakan pas yoluna çıktığı zaman orta saha oyuncuları topu kullanıp, topu çok çabuk Hakan ile buluşturabilirlerdi. Macaristan karşılaşmasında istenilen seviyede oyun olmasa da mutlaka 2021'de oynanacak Avrupa Şampiyonası'na kadar kaliteli oyuncu havuzumuzla ve başarılı teknik adamımız Şenol hoca ile

birlikte bu eksikleri en iyi şekilde giderip Avrupa Şampiyonası'na en hazır hale geleceğimizden 'şüphem yok'.