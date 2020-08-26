Güçlü ve yeterlilik!

Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada ve seviyede oynuyorsanız, hele bir de bu maçın rövanşı yoksa mutlaka oyun başlangıcında doğru planla oynamalısınız. Ve de oyunun her iki yarısına iyi başlamak, iyi devam ettirmek ve iyi bitirmek zorundasınız.

Bu kadar ucuz; ilk 30 dakikada 3 gol yerseniz, maçın bazı bölümlerinde gol kaçırsanız bile artık geri dönüşünüz takım olarak zordur.

Sergen hoca rakip analizini de doğru yapmadığı bu maçta görüldü. PAOK geçen sene pas oynayan bir takım değildi, direkt hızlı hücum yapan bir takımdı. Eğer buna karşı bu kadar kalenizden alan boşaltıp, savunma arkası hem koşucu oyuncularla, hem de hızlı direkt oynayan bir takıma karşı hem saha içindeki kurgulanan oyuncu topluluğu ve oyun hatalıydı. Lens gibi savunmada dağınık, Welinton ve Nsakala gibi yeterlik seviyesi tartışılan iki tane transfer. Mensah gibi hücum bölgesine topu pasla değil driplingle taşımaya çalışan farklı bir oyuncuyla başlamak.

Necip gibi orta sahada yeterlik seviyesi tartışılacak bir oyuncuyu, Atiba'yla partner yapmak. Atiba'nın da performansını da düşürdü aynı zamanda.

Hücumda da top Beşiktaş'ın ayağındayken beşli bir savunmayla oynayan PAOK'a karşı Larin gibi topu tutma becerisi eksik, Boyd gibi N'Koudou gibi ikinci yarı Lens hücumda oynadı. Hem son vuruş becerisiyle beraber, dar alanda set hücumu da yapabilecek oyuncu profilinde olmamaları. Ve bununla beraber Beşiktaş 'Evet hiç hazırlık maçı bu sezon yapmadı' ama sahadaki görüntü sanki bir araya ilk defa gelmiş 11 oyuncunun acemice ve akıl koymadığı oyuna dönünce, PAOK gibi hücumda etkili ama savunma zafiyetleri olan bir takıma karşı turu yine de geçme şansı vardı.

Beşiktaş'ın bu maçtan tek kazancı kaleci Ersin'di. Siyah-beyazlılar, transfer ayında tabii ki bazı oyuncuları yolladılar. Ama yerine gelen oyuncular giren oyuncuları şu ana kadar daha ilk maçta arattığı görüldü. Evet ekonomik zorlukları da var ama Beşiktaş, geçen seneki hem oyuncu gücünden hem oyunundan hem de Sergen Yalçın performansından da çok uzak olunca Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sürpriz olmadı.

Beşiktaş, hem oyun olarak hem de saha içinde hücum ve savunmada "GÜÇLÜ ve YETERLİLİK" seviyesi çok düşük olduğundan, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında elenmesi kaçınılmaz oldu.