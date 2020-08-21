Futbol vicdanı için!
Geçen hafta yazdığım yazıda Zekeriya Alp MHK'sinin istifa edeceğini dile getirmiştim.
Hatta bu kararın ligin başlamasına bu kadar kısa süre kala değil daha önce alması gerekirdi.
Geçen sene 4 büyüklerin yarıştan kopmasındaki en büyük etken kademeli olarak hakem hatalarıydı.
Ve de Alp'in hiçbir zaman masaya yumruğunu vurup hakemlere bir hesap sormaması...
Bazı hakemler için geç bile kalınan profesyonelce yaptığı mukvale iptalini gerçekleşirmiş olsa geçen seneki lig bu kadar hakem faciasının yaşandığı bir sezona dönüşmezdi. Hakemlere hiçbir zaman destek vermediler onların öz güvensiz olarak sahada maç yönetmesine göz yumdular.
Bu güvensiz ortamda da hakem kararları ile ligin gidişatını ciddi anlamda etkilediler. Lig bittikten sonra da hemen Fırat Aydunus için acil bir yönetmelik değişikliği yaparak yaşını uzatıp tekrar hakemliğe devam etmesini istediler.
***Bu kararlar bireysel değil genel hakem performansını üst seviyeye çıkarmak için alınır. Geçtiğimiz sezon en baştaki hakemler dahil o hakemlerin sözleşmesini bitirselerdi ve de onlarla yol ayrılsaydı diğer tüm hakemlere de çok doğru mesaj gönderilirdi.
Bu cesareti bile gösteremediler, mesajı böylece diğer hakemler almadı. Yeni kurulacak MHK'de mutlaka Kulüpler Birliği'nin ortak fikri de alınmalı. Radikal kararlar alabilen, taviz vermeyen, korkusuzca cesaretle maç yöneten ve bu değerlendirmeyi yapacak MHK başkanı ve onun kuracağı ekibe Türk futbolunun ihtiyacı var.
Kulüpler pandemi sonrası kısıtlı ekonomileri ile hedeflerine yönelik transfer yapıyorlar. Onun için bu sezon artık şampiyonluğun saha içindeki futbolla sonuçlanması gerekir. Hakemlerin de yeni MHK ile kendilerine çeki düzen verip takım ayırmadan, saha içinde gördüğünü çalan, renklere ve güce bağlı değil futbola bağlı kararlar vermesi Türk futbol kamuoyunun vicdanı için çok önemli.