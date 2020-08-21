Futbol vicdanı için!

Geçen hafta yazdığım yazıda Zekeriya Alp MHK'sinin istifa edeceğini dile getirmiştim.

Hatta bu kararın ligin başlamasına bu kadar kısa süre kala değil daha önce alması gerekirdi.

Geçen sene 4 büyüklerin yarıştan kopmasındaki en büyük etken kademeli olarak hakem hatalarıydı.

Ve de Alp'in hiçbir zaman masaya yumruğunu vurup hakemlere bir hesap sormaması...

Bazı hakemler için geç bile kalınan profesyonelce yaptığı mukvale iptalini gerçekleşirmiş olsa geçen seneki lig bu kadar hakem faciasının yaşandığı bir sezona dönüşmezdi. Hakemlere hiçbir zaman destek vermediler onların öz güvensiz olarak sahada maç yönetmesine göz yumdular.

Bu güvensiz ortamda da hakem kararları ile ligin gidişatını ciddi anlamda etkilediler. Lig bittikten sonra da hemen Fırat Aydunus için acil bir yönetmelik değişikliği yaparak yaşını uzatıp tekrar hakemliğe devam etmesini istediler.

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