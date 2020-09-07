Mesajlar

Şenol hoca, Macaristan maçından 3 gün sonra Sırbistan deplasmanına rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Bu da doğaldı. Pandemiden sonra oynanan maçlar ve hazırlık kamplarından dolayı oyuncuları koruma amaçlı iki maça da farklı kadroyla çıktı. Oyuncuların Milli Takım'a adaptasyonu, hem de ileriye doğru nasıl performans sergileyecekleri açısından önemliydi. Macaristan maçına göre olumlu yönde saha içinde değişen en temel yönümüz orta sahadaydı. Birbirini tamamlayamayan Kaan ve Mert ikilisinin yerine birbirini tamamlayan Mahmut ile Ozan'ın oynaması orta sahayı kontrol etmemize neden oldu. Orta saha ve savunma düzeni doğruyken, hücum oyuncuları birbirlerini tamamlayamadı. Milli Takım, orta saha ve savunmada bu kadar organize olmuşken, rakip de Kolarov'un atılmasıyla bir devre eksik oynamışken, hücum oyuncuları hareketsizdi, fazla sorumluluk almadı ve rakibi tehdit edemedi. Topa 90 dakika sahip olmamıza rağmen oyunla eş değer olmadı.



10 kişi kalmış rakibe karşı Cengiz ve Yusuf'la bulduğumuz net pozisyonun dışında üretken olamadık. Nazım'ın oyuna girmesi hücuma canlılık getirdi ama son hareketlerde Nazım da istenen pasları yapamadı. Hasan Ali de hücumda devreye giremedi. İki kenar bekimizi ve çizgi oyuncularımızı oyuna dahil edip, daha genişten Sırp savunmasını zorlayabilirdik. Burak'ın oyuna girmesiyle Kenan ile çift santrfora dönmemize rağmen kenarları kullanamamamız, duran top organizasyonlarını doğru yapamayışımız ve hücum oyuncularının beceri ve yeterliliği az olmasından dolayı maçı berabere bitirdik. Oynanan iki maç da Şenol hocaya ileriye dönük kafasında oluşturduğu ideal kadronun olumlu olumsuz gösterdiği performansla 'mesajları' en iyi şekilde alıp ekimde oynanacak maçlara ideal kadroyla çıkacağımızı düşünüyorum.