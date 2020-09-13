Farklı olabilir

Galatasaray, geçen sene pandemide seyircisini en çok arayan ve de yakaladığı tempo ritmini bir türlü bulamayan görüntüsüyle ligi bitirmişti. Yeni sezonun ilk maçında sahada enerjisi yüksek olan sarıkırmızılılar, ilk yarıda oyunu domine etti. Attığından daha fazla pozisyon kaçırdı.

Emre'nin, Falcao ile ikili oyunuyla attığı gol, Arda'nın maç eksiğine rağmen sınırlarını zorlayarak mücadele edip liderlik yapması, Taylan'ın saha içindeki enerjisi, Belhanda'nın zaman zaman ortaya koyduğu doğru futbol aklı, özellikle rakip yarı alanda problemi çözmesi, goller bulup oyun üstünlüğünü ele geçirmesinin en önemli sebebiydi.

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İlk yarı bir tane, ikinci yarıda zaman zaman pozisyon veren Aslan, geçen sezondaki gibi oyun dengesini kaybederek rakibine pozisyonlar verdi. Marcao'nun, geçen sezonki gibi riskli oyununu bu sezon da sürdürmesi, Luyindama'nın hazır olmayışı ve konsantrasyon eksiği, Saracchi'nin savunma zaafiyeti, Muslera'dan sonra kalenin Fatih'le de dolmaması ve Muslera'nın her geçen gün daha fazla aranması dikkat çekti.

Omar'ın enerjisi ve iyi niyeti ilk maçta olumluydu. Tabii ki G.Saray'ın orta sahadaki eksiklikleri, gelgit yaşamasında en büyük etkendi. Orta sahada oyuncu ve oyun anlamında düzeni oturursa, 'geçen sene ilk devrede kaybedilen puanlar bu sene kaybedilmeyecek gibi saha içi görüntüsü var.'

Takımın geçen yıla göre daha işbirlikçi olan olumlu görüntüsünün de alınan galibiyet kadar ilerisi için ümit verdiğini söyleyebiliriz