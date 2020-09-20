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Reha Kapsal

Reha Kapsal

20 Eylül 2020 | Pazar

Böyle kapanır

'un Beşiktaş mağlubiyetinden Denizli'deki performansı ileriki haftalar için önemliydi. Geçen hafta iç sahada dörtlü savunma düzeniyle başlayan bordomavililer, Denizlispor'a karşı üçlü oynadı. Eğer böyle oynuyorsanız üç stoperden 2'sinin orta sahaya çıkıp oyunu yönlendirmesi, topu iyi kullanarak oyun kurması gerek. İki kenar beki de oyunu genişletip rakip ceza sahasına sık sık girmeli. Orta sahanın merkezinde yeni transfer Baker ve Parmak ikilisinden her zaman biri daha fazla öne çıkarak hücuma destek vermeli. Hücumda da iki forvet Afobe ve Nwakaeme'nin birbirini tamamlaması gerek. Nwakaeme sırtı dönük oyunlarda olmadığından ve sola çok kaydığından Trabzonspor, Denizli kalesine topu da götüremedi.

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Ayrıca şok presi nerede yapacağınız çok önemli. Baskı bölgesi 2 haftadır oluşmadı. Ofansif hafıza da yeterli seviyede değil. Trabzonspor kadrosunun zamandan daha çok sahada fark oluşturacak yetenekli oyunculara ihtiyacı var. Sörloth, Sosa ve Novak gibi giden oyuncular ile gelenler arasında ciddi kalite farkı var. Rakip 68. dakikada Sacko'nun atılmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra Newton'ın 20 dakika daha 3'lü savunma ile oynaması şaşırttı. Hem oyuncu hem oyun formasyonunda daha erken değişiklikler yapmalıydı. İlk değişikliği 86. dakikada yaptı. Plaza ve Guilherme'yi alarak takımı da şoklayabilirdi. Rakip üzerinde daha ofansif oyuncularla oynadığını hissettirip mental anlamda o baskıyı da oluşurabilirdi. Trabzonspor'un çok yeterli olmayan kadrosunun daha iyi oynaması ve gelişmesi gerek. Bunun için de Newton daha çok çalışıp bu takımı geliştirmeli. Kalite farkı ancak böyle kapanır

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Etiketler :
Trabzonspor

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