Alışkanlık

Galatasaray, Başakşehir'i iyi analiz etmiş. Rakibin geriden oyun kurarken en etkili iki oyuncusu Mert'e ve Epureanu'yu ön alan baskısıyla engelledi. Bu da Başakşehir'in oyun alışkanlığından çıkmasını sağladı. Başakşehir yüksek topla çıkmak zorunda kaldı. Marcao ve Luyindama yüksek toplara hakim oldu. Dönen topları Emre Kılınç, Taylan ve Belhanda aldı. Galatasaray böylece oyunu kontrol etti.

Galatasaray'ın özelikle bu orta saha ve hücumda 6 tane ofansif futbolcuyla oynaması topa sahip olmasını sağladı. Atak sonlandırmaları ve taktik faulleri yerinde yaparak bu hücumcu oyuncuları gereksiz yere geriye topsuz koşu yapmadı.

Böylece fiziksel olarak düşüş de yaşamamalarına neden oldu.

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