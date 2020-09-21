Alışkanlık
Galatasaray, Başakşehir'i iyi analiz etmiş. Rakibin geriden oyun kurarken en etkili iki oyuncusu Mert'e ve Epureanu'yu ön alan baskısıyla engelledi. Bu da Başakşehir'in oyun alışkanlığından çıkmasını sağladı. Başakşehir yüksek topla çıkmak zorunda kaldı. Marcao ve Luyindama yüksek toplara hakim oldu. Dönen topları Emre Kılınç, Taylan ve Belhanda aldı. Galatasaray böylece oyunu kontrol etti.
Galatasaray'ın özelikle bu orta saha ve hücumda 6 tane ofansif futbolcuyla oynaması topa sahip olmasını sağladı. Atak sonlandırmaları ve taktik faulleri yerinde yaparak bu hücumcu oyuncuları gereksiz yere geriye topsuz koşu yapmadı.
Böylece fiziksel olarak düşüş de yaşamamalarına neden oldu.
***Fatih Öztürk gün geçtikçe takıma daha çok ısınıyor.
Omar ve Saracchi dengeli ve hatasız oynuyorlar.
Marcao savunmanın lideri ve aklı.
Luyindama maç eksiğine rağmen her geçen gün iyiye giden bir performans sergiliyor ve gerçek bir savaşçı.
Taylan orta sahanın dinamizmi.
Belhanda geçtiğimiz sezonlardan çok farklı. Daha istekli ve kalitesini de her geçen gün üst seviyelere çekiyor.
Emre Kılınç takımın jokeri. Arda ile çok iyi ikili oyunlar oynuyorlar.
Arda Turan takımın saha içi lideri ve yönlendiricisi. Fatih Terim'in de saha içindeki yardımcısı.
Feghouli iyi niyetli. Geçtiğimiz sezonlara göre sezon başlangıcı daha iyiye gidiyor.
Falcao klas ve gol attıkça öz güveni de artıyor.
Bununla beraber Fatih hocanın doğru zamanda doğru oyuncu değişiklikleri de geldi. Giren oyuncular takımın seviyesini düşürmedikleri gibi daha üst seviyeye de çekti. Bu Galatasaray'ın ikinci golü bulmasına neden oldu. Harika bir gol hazırlanışı ve bitirilişi sarı-kırmızılılardan geldi ve tam usta işiydi.
Tabii ki bu takıma bu oyunu oynatan, geçtiğimiz sezonlara göre dış etkenle uğraşmayan Fatih Terim'in de formunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz.
Sarı-kırmızılılar, lig ve Avrupa Ligi'nde aldıkları galibiyetlerle sezon başından kazanma alışkanlığını yakaladılar.
Bu da bir takımın öz güveni ve cesareti için çok önemli.
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