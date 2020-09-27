Gelişim ve değişim
İlk 2 hafta beklediği oyunu sergileyemeyen ve puanları alamayan Trabzonspor, Malatyaspor'a karşı maça iyi başlamasa da ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmayı neredeyse bitirmiş oldu.
Özellikle Edgar hem topu oyuna iyi sokması hem de çabukluğuyla savunmaya dinamizm getirdi. Geçen sezon Yusuf Yazıcı transferinden alınan Edgar İe görmeden kiraya gitmişti. Teknik anlamda bu bir hataydı.
Orta sahada Baker'ın 3 gole de katkısı vardı. Özellikle hücum bağlantılarını iyi kurdu. Saha içindeki oyun temposunu mutlaka artırmalı.
Benim kafamdaki soru işareti 25 yaşındaki bir oyuncunun Chelsea'de son 5 sezonda 7 defa kiralık yapmış olması. Yani kiralığın kiralığı dahi gittiği sezonlar olmuş.
***Trabzonspor oyuncu gelişimi açısından son zamanlarda en önemli kulüplerimizden biri. Sörloth başta olmak üzere pek çok örneği var. Bu istikrarı yakalarsa bordo-mavililerde önemli işler yapar.
Afobe attığı 2 golle öne çıktı. Daha hareketli olması gerekir. Ceza sahası içinde aldığı doğru pozisyonlar gibi zaman zaman da rakibinden demarke pozisyonlarda top istemeli. Ama bir golcü olarak 2 defa ağları sarsması özgüveni açısından önemliydi.
Abdulkadir Parmak orta sahada aldığı sorumluluk,la takımı yönlendirmesiyle ve oyun kalitesiyle saha içinde olumlu yönde fark oluşturuyor. Bordo-mavililerin hücum geçişindeki en önemli pas trafiğini sağlayan oyuncu.
Trabzonspor'un şu anda 4x4'lük bir oyunu yok belki. Pereira ve Ekuban sakat. Bir stoper, bir de santrfor transfer edilip eldeki kadronun da zaman içinde teknik direktör Newton'ın oyun ve oyunlar bulmasıyla olumlu yönde gelişeceğini düşünüyorum.
Bordo-mavililerin gelişim ve değişim için zamana ihtiyacı var.
Şu aşamada skoru alıp şampiyonluk yarışından da kopmamaları Trabzonspor adına çok önemli.
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