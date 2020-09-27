Gelişim ve değişim

İlk 2 hafta beklediği oyunu sergileyemeyen ve puanları alamayan Trabzonspor, Malatyaspor'a karşı maça iyi başlamasa da ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmayı neredeyse bitirmiş oldu.

Özellikle Edgar hem topu oyuna iyi sokması hem de çabukluğuyla savunmaya dinamizm getirdi. Geçen sezon Yusuf Yazıcı transferinden alınan Edgar İe görmeden kiraya gitmişti. Teknik anlamda bu bir hataydı.

Orta sahada Baker'ın 3 gole de katkısı vardı. Özellikle hücum bağlantılarını iyi kurdu. Saha içindeki oyun temposunu mutlaka artırmalı.

Benim kafamdaki soru işareti 25 yaşındaki bir oyuncunun Chelsea'de son 5 sezonda 7 defa kiralık yapmış olması. Yani kiralığın kiralığı dahi gittiği sezonlar olmuş.

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