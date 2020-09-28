Mazeret

Galatasaray, maç önü düşünüldüğü gibi topa sahip olarak ve ilk devre daha fazla ofansif aksiyon yaptığı rakip yarı alanda pozisyonlar da buldu. Son vuruş becerisi istenilen kalitede olmayınca G.Saray golü de bulamadı.

İlk yarı hem topun hem de oyunun kontrolüne hakimdi.

F.Bahçe ikinci devre oyuna daha hızlı ve ön alan baskısıyla başladı.

Özellikle 60'a kadar pozisyonlar da yarattı. 50 ile 60. dakika arasında özellikle orta sahalar çabuk geçilince iki takım da hızlı hücumlar gerçekleştirdi. Takım savunmasının dengesiz yakalandığı anlarda hatalar yapıldı.

İkinci yarı, F.Bahçe ilk yarıya göre daha iştahlı, hücumu düşünen, takım halinde akıl koyan görüntü ortaya koydu. Deniz'in 78 dakika oyunda kalması doğru değildi.

Saha içinde oynanan çizgi oyunu için Deniz çok yetersizdi. Caner ile Gökhan her zamanki gibi iyi oynadı.

Thiam'ın kanatta oynayacak kadar dar alan becerisi yok.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın