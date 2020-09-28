Mazeret
Galatasaray, maç önü düşünüldüğü gibi topa sahip olarak ve ilk devre daha fazla ofansif aksiyon yaptığı rakip yarı alanda pozisyonlar da buldu. Son vuruş becerisi istenilen kalitede olmayınca G.Saray golü de bulamadı.
İlk yarı hem topun hem de oyunun kontrolüne hakimdi.
F.Bahçe ikinci devre oyuna daha hızlı ve ön alan baskısıyla başladı.
Özellikle 60'a kadar pozisyonlar da yarattı. 50 ile 60. dakika arasında özellikle orta sahalar çabuk geçilince iki takım da hızlı hücumlar gerçekleştirdi. Takım savunmasının dengesiz yakalandığı anlarda hatalar yapıldı.
İkinci yarı, F.Bahçe ilk yarıya göre daha iştahlı, hücumu düşünen, takım halinde akıl koyan görüntü ortaya koydu. Deniz'in 78 dakika oyunda kalması doğru değildi.
Saha içinde oynanan çizgi oyunu için Deniz çok yetersizdi. Caner ile Gökhan her zamanki gibi iyi oynadı.
Thiam'ın kanatta oynayacak kadar dar alan becerisi yok.
***Valencia ise tamamlayıcı santrforla oynayabilecek özelliklere sahip.
Erol Bulut maç içinde hamleleri daha önce yapmalıydı. Sahaya çok hücum oyuncusu attı ama sahada olan nicelik, niteliğin istenilen seviyede olmasını sağlamadı.
Kaleci Altay ve Luyindama sahanın en iyisiydi. Maçın berabere bitmesinin en büyük nedeni sergilenemeyen hücum oyunudur. Bunun zaman zaman istenilen seviyede olmaması, iki takımın da doğru zamanda doğru yerde hücum yapamamaları ve başarılı hücum planlarının olmayışından maç başladığı skorla bitmiş oldu.
Rakip ceza sahasına F.Bahçe'nin daha fazla girmesinin nedeni ise merkez oyunlarından değil Caner ve Gökhan'ın ortalarından dolayıdır.
Son bölümde Fatih Terim'in Babel,Diagne, Etebo değişiklikleri de G.Saray'ın aşırı üretkenliğine katkı sağlamadı.
Geçtiğimiz maçlarda G.Saray kenardan bu istediği katkıyı almıştı. İki takımın 'mazereti' G.Saray'ın son 15 günde 5. resmi maçını oynaması, F.Bahçe'nin de yeni takım olması.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.