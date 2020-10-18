Her derde deva!
Böyle önemli bir maçta Nwakaeme, Ekuban, Flavio ve Abdulkadir Parmak gibi hem takımın omurgasında etkili hem de hücumda yetenekli ve üretken önemli oyuncuların oynamamasının eksikliğinin saha içi direkt olarak yansıması; bordo-mavililerin hem yetersizlik seviyesini yükselttiği gibi hem de takım kalitesini ve oyun kalitesini olumsuz yönde etkiledi.
Özellikle orta sahada oyunu tutamayan, pas yapamayan, rakibi karşılamayan, hücumda üretken olamayan, top ayağındayken organizasyonlarda akıl koyamayan, daha çok anlık gelişen bireysel ataklarla sonuç almak isteyen bordo-mavililer; bunu da kalite eksikliğinden istenilen seviyede yapmakta zorlandılar.
***Trabzonspor'un geçen seneye göre hem oyuncu hem de oyun kalitesi fazlasıyla geriledi. Bordo-mavililer saha içindeki güçlü hücum oyunlarıyla rakipleriyle tehdit eden, önlem almaya iten ve korkulan görüntüsünün çok uzağında olduğundan, bu sezon rakipleri Trabzonspor'u daha rahat çözüp oyun üstünlüğünü de ele alarak, istediği skorları almasını bildiler.
Trabzonspor'un ileriye dönük en büyük sıkıntısı da bu gibi görünüyor.
Rakiplerine karşı eğer oyun gücünü bir an önce tekrar kazanamazsa, hem takım içindeki özgüven eksikliği ve tedirginlik, hem de saha içinde sorumluluk almama duygusu daha da fazlalaşacaktır.
Bordo-mavililerin güçlü oyunu istediği seviyeye gelmediğinden, büyük takımların kriz zamanındaki işler kötü gittiği süreçlerde saygınlığını yitirmesine (oyun anlamında) neden olabiliyor, bu da her şeyden daha tehlikelidir.
Trabzonspor öncelikle bu kozu rakiplerine vermemeli.
***Evet sezonun daha başı, geçen seneki takım iskeletini oluşturan oyuncuların çoğu gitti ve yeni bir oyuncu topluluğu oluşturuldu.. Ancak buna rağmen saha içindeki görüntü; şu an için ileriye dönük de olumlu sinyaller vermiş değil.
Elbette Trabzonspor'un eksiklikleri var, önemli oyuncuları da oynamadı; fakat Newton'un da sezon başından beri takıma eli değmedi, takımı geliştiremedi.
Saha içi organizasyonlarının istenilen seviyenin çok uzağında kalması, oyuncuların saha içi coşkularının düşüşte olması, konsantrasyon sorunu yaşamaları, disiplinsizlikleri ve reaksiyon vermemeleri; bunların hepsini istenen seviyeye getirecek olan da teknik adam Newton'dur.
Puan alamayan, galibiyete hasret kalan, gol atamayan takımlara karşı 'her derde deva' bir Trabzonspor izliyoruz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.