Her derde deva!

Böyle önemli bir maçta Nwakaeme, Ekuban, Flavio ve Abdulkadir Parmak gibi hem takımın omurgasında etkili hem de hücumda yetenekli ve üretken önemli oyuncuların oynamamasının eksikliğinin saha içi direkt olarak yansıması; bordo-mavililerin hem yetersizlik seviyesini yükselttiği gibi hem de takım kalitesini ve oyun kalitesini olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle orta sahada oyunu tutamayan, pas yapamayan, rakibi karşılamayan, hücumda üretken olamayan, top ayağındayken organizasyonlarda akıl koyamayan, daha çok anlık gelişen bireysel ataklarla sonuç almak isteyen bordo-mavililer; bunu da kalite eksikliğinden istenilen seviyede yapmakta zorlandılar.

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Trabzonspor 'un geçen seneye göre hem oyuncu hem de oyun kalitesi fazlasıyla geriledi. Bordo-mavililer saha içindeki güçlü hücum oyunlarıyla rakipleriyle tehdit eden, önlem almaya iten ve korkulan görüntüsünün çok uzağında olduğundan, bu sezon rakipleri Trabzonspor'u daha rahat çözüp oyun üstünlüğünü de ele alarak, istediği skorları almasını bildiler.Trabzonspor'un ileriye dönük en büyük sıkıntısı da bu gibi görünüyor.Rakiplerine karşı eğer oyun gücünü bir an önce tekrar kazanamazsa, hem takım içindeki özgüven eksikliği ve tedirginlik, hem de saha içinde sorumluluk almama duygusu daha da fazlalaşacaktır.Bordo-mavililerin güçlü oyunu istediği seviyeye gelmediğinden, büyük takımların kriz zamanındaki işler kötü gittiği süreçlerde saygınlığını yitirmesine (oyun anlamında) neden olabiliyor, bu da her şeyden daha tehlikelidir.Trabzonspor öncelikle bu kozu rakiplerine vermemeli.

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