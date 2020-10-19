GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Reha Kapsal Doğaçlama ve zaman
Reha Kapsal

Reha Kapsal

19 Ekim 2020 | Pazartesi

Doğaçlama ve zaman

'nin özellikle saha içi oyun organizasyonu çıkan kadro yapısına bakıldığında; 4-2-1-3'ten farklı formasyonlarla da saha içinde dizilebilir. Eğer bu kadro çıkıyorsa;
Samatta'nın yanında ile iki santrfor başlayıp, Pelkas arkalarında 10 numara pozisyonunda, iki 8 numara ve Ozan, 6 numarada da Gustavo'yla, yani modern elmas şeklinde 4-4-2 denilebilirdi. hocanın biraz daha elindeki oyuncu yapısına göre, farklı dizilişler de denemesi gerekir.
Bu çıkan kadroda da en önemli hücum organizasyonları;
Sosa'nın çok çabuk topun yönünü değiştirmesi ve attığı bu uzun toplarla Caner ve Sangare'yi iki tane savunma kenar bekini, hücuma sokmasıydı.
Esas bundan sonraki saha içi organizasyonunda hücumda, belirlenmiş çok fazla set oyunu bir anda olmayabilir yeni bir takımda ama tane de F.Bahçe'nin üretmesi gerekir. Bu organizasyonun sıkıntısı da F.Bahçe'nin ilk yarı ve ikinci yarı zaman zaman üretkenliğini ciddi anlamda etkiledi.
4 tane temel prensibi hücumdan savunmaya geçme, savunmadan da hücuma geçmektir.
Bunların pratiğini ve onun ezberini biraz da Erol hocanın takımına kazandırması gerekir. Sarılacivertliler 3-1 öndeyken ve 3-2 öndeyken kırılma anlarında çok net pozisyonları gol yapamadığı gibi maçı da orada bitirebilirdi kendi lehlerine.

***

Altay'ın uzatma dakikalarında kurtardığı pozisyon gol olsa, rahatça kazanabilecekleri bir maçta da 2 puanı da 'de de bırakabilirlerdi.
F.Bahçe'nin bu dalgalanmaları, gelgitleri oyun içinde fazla yaşamaması gerekir. Tabi ki bunun nedeni; yeni bir takımla, yeni bir teknik adamla sezona girdiler. Bunun sıkıntıları da net bir şekilde görülüyor. Oyuncu değişiklikleri her hafta olduğu gibi bu hafta da iyi değildi. Yine geç kalındı.
Erol Bulut, yine bu hafta doğru hamleler yapmadı.
F.Bahçe'nin aldığı bu 3 puan, moral motivasyon, takım birlikteliği ve de oyunculara enerji vermesi açısından çok önemliydi. Yalnız bu doğaçlama oyunla ilk 5 haftada alınan puanlar önemli. 3-4 hafta sonraki göreceğimiz F.Bahçe, bize lig bitimine kadar göstereceği performansla, sezon referansı olacaktır. Bu zamanı da Erol hoca; oyun ve oyuncu gelişimini daha üst seviyeye çıkararak, kendi ve takımı lehine çevirmesi gerekir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
İzmir, Valencia, Futbolun, Fenerbahçe, erol, Sosa, 3-4

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Her derde deva!! 90 dakika!! Oyunun detayları! Gerçek Fener kasımda! Dejavu!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

Tat vermiyor
Erman Toroğlu Tat vermiyor
Hadi bakalım!
Emre Bol Hadi bakalım!
BİZE ULAŞIN