Doğaçlama ve zaman

Fenerbahçe'nin özellikle saha içi oyun organizasyonu çıkan kadro yapısına bakıldığında; 4-2-1-3'ten farklı formasyonlarla da saha içinde dizilebilir. Eğer bu kadro çıkıyorsa;

Samatta'nın yanında Valencia ile iki santrfor başlayıp, Pelkas arkalarında 10 numara pozisyonunda, iki 8 numara Sosa ve Ozan, 6 numarada da Gustavo'yla, yani modern elmas şeklinde 4-4-2 denilebilirdi. Erol hocanın biraz daha elindeki oyuncu yapısına göre, farklı dizilişler de denemesi gerekir.

Bu çıkan kadroda da en önemli hücum organizasyonları;

Sosa'nın çok çabuk topun yönünü değiştirmesi ve attığı bu uzun toplarla Caner ve Sangare'yi iki tane savunma kenar bekini, hücuma sokmasıydı.

Esas bundan sonraki saha içi organizasyonunda hücumda, belirlenmiş çok fazla set oyunu bir anda olmayabilir yeni bir takımda ama 3-4 tane de F.Bahçe'nin üretmesi gerekir. Bu organizasyonun sıkıntısı da F.Bahçe'nin ilk yarı ve ikinci yarı zaman zaman üretkenliğini ciddi anlamda etkiledi.

Futbolun 4 tane temel prensibi hücumdan savunmaya geçme, savunmadan da hücuma geçmektir.

Bunların pratiğini ve onun ezberini biraz da Erol hocanın takımına kazandırması gerekir. Sarılacivertliler 3-1 öndeyken ve 3-2 öndeyken kırılma anlarında çok net pozisyonları gol yapamadığı gibi maçı da orada bitirebilirdi kendi lehlerine.

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