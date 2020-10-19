Doğaçlama ve zaman
Fenerbahçe'nin özellikle saha içi oyun organizasyonu çıkan kadro yapısına bakıldığında; 4-2-1-3'ten farklı formasyonlarla da saha içinde dizilebilir. Eğer bu kadro çıkıyorsa;
Samatta'nın yanında Valencia ile iki santrfor başlayıp, Pelkas arkalarında 10 numara pozisyonunda, iki 8 numara Sosa ve Ozan, 6 numarada da Gustavo'yla, yani modern elmas şeklinde 4-4-2 denilebilirdi. Erol hocanın biraz daha elindeki oyuncu yapısına göre, farklı dizilişler de denemesi gerekir.
Bu çıkan kadroda da en önemli hücum organizasyonları;
Sosa'nın çok çabuk topun yönünü değiştirmesi ve attığı bu uzun toplarla Caner ve Sangare'yi iki tane savunma kenar bekini, hücuma sokmasıydı.
Esas bundan sonraki saha içi organizasyonunda hücumda, belirlenmiş çok fazla set oyunu bir anda olmayabilir yeni bir takımda ama 3-4 tane de F.Bahçe'nin üretmesi gerekir. Bu organizasyonun sıkıntısı da F.Bahçe'nin ilk yarı ve ikinci yarı zaman zaman üretkenliğini ciddi anlamda etkiledi.
Futbolun 4 tane temel prensibi hücumdan savunmaya geçme, savunmadan da hücuma geçmektir.
Bunların pratiğini ve onun ezberini biraz da Erol hocanın takımına kazandırması gerekir. Sarılacivertliler 3-1 öndeyken ve 3-2 öndeyken kırılma anlarında çok net pozisyonları gol yapamadığı gibi maçı da orada bitirebilirdi kendi lehlerine.
***Altay'ın uzatma dakikalarında kurtardığı pozisyon gol olsa, rahatça kazanabilecekleri bir maçta da 2 puanı da İzmir'de de bırakabilirlerdi.
F.Bahçe'nin bu dalgalanmaları, gelgitleri oyun içinde fazla yaşamaması gerekir. Tabi ki bunun nedeni; yeni bir takımla, yeni bir teknik adamla sezona girdiler. Bunun sıkıntıları da net bir şekilde görülüyor. Oyuncu değişiklikleri her hafta olduğu gibi bu hafta da iyi değildi. Yine geç kalındı.
Erol Bulut, yine bu hafta doğru hamleler yapmadı.
F.Bahçe'nin aldığı bu 3 puan, moral motivasyon, takım birlikteliği ve de oyunculara enerji vermesi açısından çok önemliydi. Yalnız bu doğaçlama oyunla ilk 5 haftada alınan puanlar önemli. 3-4 hafta sonraki göreceğimiz F.Bahçe, bize lig bitimine kadar göstereceği performansla, sezon referansı olacaktır. Bu zamanı da Erol hoca; oyun ve oyuncu gelişimini daha üst seviyeye çıkararak, kendi ve takımı lehine çevirmesi gerekir.
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