Feghouli iyi oynayınca...

Galatasaray net bir sonuç aldı. Tamam da rakibi nasıldı, ona bakmak lazım. Rakibe göre Galatasaray'ın oyunu iyi mi? Eh işte... Peki Galatasaray'da kımıldama var mı?

Biraz..

Galatasaray'da artık şekiller yavaş yavaş belli olmaya başladı, biraz gecikmeyle de olsa. Orta sahanın kralı Lemina, o belli. Dün oynamadı, oynamadığı da belli oldu.

Lemina olsa Belhanda'ya yer yok.

Çünkü Belhanda ile Emre Akbaba oynadığında ikisi bir iş yapıyorlar.

'Hangisini tercih edersin' derseniz 'Emre' derim. Zaten Belhanda yedek kalmayı kabul etmiş durumda.

Öyle isyan eder şekilde futbol oynamıyor. Koca maçta bir iki top atacak, gerisi yok.

Bu Galatasaray'da sezon başında 'Adem Büyük ile Ömer Bayram banko oynayacaklar' deseler 'hadi ya oradan' derdim.

Ancak ikisinin de futbol ahlakı üst düzey. Kapasitelerini en üst noktasına kadar zorluyorlar. Zaten önemli olan da bu. Feghouli'de kıpırdanma var.

O iyi olmaya başladığında Galatasaray'da çok şey iyi oluyor.

H H H

Muslera her zamanki gibi, bir şey söylenmez. Ancak Lemina'nın olmadığı yerde Donk'u orta sahaya alıp, arkada Ahmet Çalık'ı oynatıp Seri'yi biraz daha ileri sürerek Emre Akbaba'yı kullanmak daha faydalı olurdu. Çünkü Belhanda olduğu zaman Emre'nin yolunu kesiyor, oyununu baltalıyor.

Galatasaray için iki maçlık daha iyi bir seri var sahasında oynayacağı.

Kasımpaşa'yı da iç saha sayarsak, sonra Malatya, ardından Fenerbahçe...

Fenerbahçe, "Biz çok iyiyiz, şampiyon olacağız" diyor. Onlar da Trabzon'da Başakşehir maçı gibi oynamadılar. Tabii Trabzon da Başakşehir gibi oynamadı, o da başka konu.

Bakıyorsunuz şu anki puan cetveline Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 1 puan fark var. Sivasspor da 5 gol yiyince iyice rahatladı. Şu ana kadar geriliyorlardı. Öyle bir gerildiler ki, bence streslerini attılar. Çünkü yedikleri 5 gol zaten son nokta.

Yukarı taraf karıştı, çok garip bir futbol var mı? Hayır. Fakat heyecan var. Bakalım filmin sonu ne olacak.