Korku filmi

İki takım için de korku filmi gibi bir maç. Son derece kontrolsüz hareketler var.

İki takım da orta sahada pozisyon hazırlamada kaliteli işler yapmıyor, topu bir o kapıyor, kullanayım derken veriyor karşı tarafa; bu sefer de karşı taraf kaptırıyor.

Hani devamlı diyorlar ki ben oynayamıyorum, al sen oyna!

Futbol kalitesi düşük, heyecan dersen yüzde yüz... Tabii ki bu maça kadar olan 15 günlük olaylar işi bu raddeye getirdi. Kazanın altına odun atanlar, ellerini ovuşturuyorlardı.

Hatta bazı basın mensupları bile "Bu maçta olay çıkarsa müsebbibi Erman Toroğlu'dur" dediler. İnanılır gibi değil! Olay çıkmadı, demek ki ben işimde başarısız olmuşum.

Yazıklar olsun bana, herkesten özür dilerim. Olay çıkaramadığım için... Bunları yazan ve konuşanlar da kocaman kocaman adamlar, yuh be!

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Hakem, genelde kötü maç yönetmedi. Hakemi bir tek eleştireceğim nokta var. Oyun başladı, Ndiaye'ye bir kart gösterdi ki, gösterilmezdi. Bundan evvel Ozan'ın pozisyona var, kart için daha net. Hadi diyelim ki az sarı, nasılsa!

Bir şey dikkatimi çok çekti. Serdar Aziz ile hakem arasında bence bir büyü vardı. Üç tane net sarı kartı Serdar'a göstermedi. Ya büyü vardı, ya da sarı kartı karşı Serdar Aziz'in passolig'i vardı. Devamlı giripçıkıyordu rakiplerine.

F.Bahçe'de 90 dakika ayakta kalan tek adam var, Kruse... Ama o da arkadaşlarına ayak uyduramadı.

Muriç top almak için çok geriye geliyor. Çünkü F.Bahçe orta sahasından iyi top çıkmıyor.

Kruse inanılmaz çalıştı ve çok iyi işler yaptı ama tek kaldı.

Trabzon'da da önce Sörloth sonra da Uğurcan'ı sayarım.

Bu arada Uğurcan için bir kaleci değil de ahtapot demek lazım. Biraz da Ndiaye vardı. Yani 2.5!

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Ama iki takımda da herkes koştu.

Yusuf Sarı ile başlamak büyük hata. Bu çocuk iyi bir oyuncu olabilir ama bu maça koyarsan onu ezersin. Çünkü henüz bu derbileri kaldırabilecek durumda değil. Zaten ufak tefek bir adam, ikili mücadelelerde eziliyor. Hakem de doğru olarak, düştüğü her pozisyonda faul çalmadı.

Trabzonspor 45 dakika eksik oynadı. İkinci yarıda, takıma yeni gelmesine rağmen Guilherme'yi koyunca maç dengelendi.

Guilherme'nin ayağına top gelince hep iyi kullanıyor.

Trabzonspor için iyi bir transfer olduğunu gösterdi bence.

Trabzonspor'un dün gece atanı da tutanı da iyi oynadı. Sörloth, direkten giden topu uzak köşeye vursa, üçüncü golü yapmıştı. Aslında bu maçı Trabzonspor'un kazanması yukarıda çok fazla bir şeye tesir etmedi. Çünkü herkes birbirine çok yakın. Bu tip işler şampiyonluğa oynayan diğer takımlara yarıyor.

Bu kadar gerginlikten sonra futbolcular sahada son derece iyi mücadele ettiler. Bazı yöneticilerin kazanın altına odun atmalarına rağmen. Şu 'odunları' atmayın da 'doğalgaz' ile destek verin bari!