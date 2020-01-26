Teşekkürler

Bunu çok net söyleyebilirim.

F.Bahçe'yi bu yıl ilk defa bu kadar iyi gördüm. Hele ilk 45 dakika kusursuz. İkinci yarı biraz müsaade ettiler Başakşehir'e sonra gene tempoyu yakaladılar ve maçı net bir şekilde kazanmayı hak ettiler.

Özellikle kötü oynayan futbolcu yoktu. Peki artı iyi oynayan kaç kişi vardı. Mesala Kruse, mesela Gustavo.. Pek gözükmedi gibi geliyor bazılarına ama Ozan müthiş faydalı oynadı. Dirar bir büyük defans hatası yaptı ama onun haricinde müthiş oynadı. Fizik olarak da F.Bahçe bayağı iyi. Zaten kötü mücadele etmiyorlardı ama iyi oynamıyorlardı.

Pekti şimdi ne oldu da böyle oynuyorlar? Takım, klasik kadrosuna neredeyse kavuştu. 1-2 oynama dışında hemen hemen aynı kadro ile çıkıyorlar.

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Başakşehir için bunların hiç birisini yazamayacağım. Nasıl bu kadar galibiyet alarak buraya geldiler, anlamak mümkün değil. Tabi büyük bir dezavantajları var, kadroları yaşlı.Her şeyde olduğu gibi sporda da genç olmanın büyük faydaları var.Çok koşar ve mücadele edersen, o zaman kaliten meydana çıkar.F.Bahçe kadrosu da bazı şeylere müsait kadroydu. Ama bunlar söylendiğinde bazı F.Bahçeliler kabul etmediler.Her zaman transfer yaparak takım olunmuyor. Takım olmak için bazı şeyler lazım,. Beşiktaş teknik direktör değiştirdi, yerde... Başkan ile teknik adam arasında 'Dönülmez akşamın ufkundayım'ın senaryosunun oynandığı G.Saray'da, şampiyonluk havası yavaş yavaş azalacak.Eğer bu tarz oynamaya devam ederse, F.Bahçe'nin üstüne bundan sonra çıkamazlar puan cetvelinde şampiyonluktan da bahsedemezler.

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Çok mücadele ettiler, çok koştular, birbirlerine yardım ettiler, iyi futbol oynadılar, iyi sonuç aldılar. Her şeye rağmen keyifli bir maç izledik.

Teşekkürler F.Bahçe'ye..

Hakem, ilk yarıda verdiği penaltı ile VAR'a giderek büyük bir yanlıştan döndü. Burada hakem mi "Ben VAR'a gideyim" diye yukarıyı ikaz etti, yoksa Ali Şansalan mı onu VAR'a çağırdı; merak ediyorum. VAR zaten bu işler için var! eğer Böyle F.Bahçe bir penaltı ile kazansaydı, bugün neler yazmış olacaktık.

Başakşehir bundan sonra çok merak ediyorum Neler yapabileceğini.

Bizi çok üzen Elazığ depreminden sonra hiç olmazsa F.Bahçe, güzel futbol oynayarak bizi 2 saat kadar da olsa bu üzüntüden uzaklaştırdı.