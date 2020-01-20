Sivas hak etti

Trabzonspor maçı çabuk kopunca Galatasaray- Denizlispor maçına baktım.

Galatasaray takım olarak oynamıyor.

Şahsi becerilerle gidiyorlar. Bir oyun planları yok.

Aslında iyi oyuncuları var ama bir türlü ahenkli, bir beyinden düşünen, kontrollü bir performansları yok.

Sahada 11 oyuncu ama sanki güzel bir orkestra sesi çıkmıyor. Bu Galatasaray'ın çok daha farklı futbol oynaması gerekir. Kısacası keyif vermiyorlar.

Bu maçtan sonra Beşiktaş-Sivas maçına baktım.

Beşiktaş mücadele etti ama onlarda da çok eksiklik var. Burak, İstanbul'a ilk geldiğinde bir şeyler oynuyordu, şimdi yokları oynuyor.

Beşiktaş'ın ikinci bir santrforu da yok. Atiba girecek kafa atacak, Vida gelecek kafa atacak, Caner ortalayacak olursa olacak.

Dönüyorsunuz Sivasspor'a.

Adamlar takım halinde futbol oynuyorlar. Hani Galatasaray için dedik ya tek beyinden düşünmüyorlar, iyi bir orkestra değiller diye. Sivasspor için tam tersini söyleyebiliriz. 11 kişi oynadılar.

İnanılmaz bir öz güven. Sanki İstanbul'da Beşiktaş ile oynamıyorlar.

10 kişi kaldılar yine aynı öz güven.

Panik yok. 10 kişi Sivas 2 tane pozisyon yakaladı. Eğer son topları iyi atsalar 3. golü bulmaları işten değildi.

Yani şöyle söylemek lazım.

Seyrettiğim 4 takım içinde, tek takım Sivasspor'du.

Burak'ın pozisyonunu televizyonda seyrederken arkadaşlarım tartıştılar.

Ben hakem olsam yorumumu "Penaltı değil" diye yaparım. Şunu da söyleyeyim. Bu pozisyon bence penaltı olmadığı gibi ceza sahası dışında da olsa faul vermem. Mutlak karşıt fikirler çıkacaktır. O da bizi ilgilendirmiyor.

Hakem Ali Şansalan rahat maç yönetti. Ezilmedi. Bu çocuk iyi gidiyor. İnşallah bozulmaz.