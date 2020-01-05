MHK Başkanı hesap vermez

Erman Toroğlu, Zekeriya Alp’in önceki günkü basın toplantısıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu: O üçlü keşke Futbol Fedarasyonu'nda görüşselerdi. İsmi üzerinde alışveriş merkezi, kafaları karıştırıyor MHK Başkanı, hiçbir kulüp başkanına hesap vermez. G.Birliği Başkanı da çağırsa Zekeriya gidecek mi? Hangi takım şampiyon olacaksa adaletli olsun. Şundan da korkuyorum, Sivas'ın yolu kesilir mi bir virajda!

MHK Başkanı, Federasyon Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı keşke alışveriş merkezinde buluşmasalardı. Mesela Futbol Federasyonu'nda görüşselerdi. İsmi üzerinde alışveriş merkezi, kafaları karıştırıyor. Zekeriya'yı severim, yıllarca birlikte top oynadım. Hakem işi Türkiye'de yıllardır çok uzadı. Şu anda MHK Başkanı olan Zekeriya Alp, eski futbolcu. 60 yıllık hakem aleminden birini MHK'nın başına getiremiyorsunuz. Bu da hakemliğin Türkiye'de ne kadar zayıf, güçsüz olduğunu gösteriyor. Aralarından MHK Başkanı olacak birini bulamıyorsunuz. Bu hakem aleminin ayıbıdır. Balık baştan kokar... Fatih Terim, geçen sene bir maçın içinde hakemi çağırdı yanına ve ondan izahat aldı. Fatih Terim'in elleri arkada, üniversite rektörü gibi, karşısındaki de talebe... "Anlat bakalım kardeşim" dedi.

ALİ KOÇ TATMİN OLMUŞ GİBİ DEĞİL

Biz bunu da tenkit ettik. Şimdi de MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veriyor. MHK Başkanı çıkar TV'de bunları açıklar. Galasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor başkanına hesap vermez. Ankaragücü ya da Gençlerbirliği başkanı bir yere çağırırsa Zekeriya gidecek mi? Federasyon Başkanı'nın olduğu her yere giderim diyor ama Zorlu'ya gitmesinin hata olduğunu da belirtiyor. Öyle noktalara gidiyor ki iş, Zekeriya, "Tatmin oldular" diyor. Ali Koç ise hiç tatmin olmuş gibi değil. Hangi takım şampiyon olacaksa adaletli olsun. Dikkat edin büyük takımlara, Sivas'ı hiç adam yerine koymuyorlar! Varsa yoksa Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Ben korkuyorum Sivas'ın yolu kesilir mi bir virajda! Çok net de söylüyorum bunu.

CÜNEYT ÇAKIR KARA LİSTEDE

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde verilmeyen iki penaltısı sonrası Ali Koç, "Hakem çok iyi maç idare itti. Hakemler maçları böyle idare ederse Fenerbahçe şampiyon olur" diyor. Ben de diyorum ki, o maçtaki Cüneyt Çakır'ın rezil idaresi olursa her takım şampiyon olur. Beşiktaş'ın iki net penaltısı verilmedi. O maçta Beşiktaş iyi oynamadı deniyor. Bir takım, her maçta iyi oynamak zorunda değil. Sen penaltıyı ver, bakalım ne olacak! Baskılar sonunda Cüneyt Çakır ne hale geldi. Derbi sonrası büyük ihtimalle düşük puan verildi, en az 4 hafta görev almaması gerekir. Fenerbahçe de yine çıkacak, "Kazandığımız maçtan sonra hakeme görev verilmedi" diyecek. Cüneyt Çakır, Slovenya'nın bir maçında görev yaptı. UEFA Başkanı Ceferin'in ülkesinin maçıydı. Çakır, o maçtan sonra Avrupa'da kara listeye alındı. Sarı kart verilmeyecek pozisyonda kırmızı verip, Slovenya'yı yaktı.

BABA-OĞULDAN HAKEM OLMAZ!

Hakem aleminin içindeki bazı isimlerin babaları, bu işi çok iyi biliyor. Bazı gazetelerde derbideki pozisyonların penaltı olmadığı, Zekeriya'nın ve gözlemcilerinin bu işi bilmediği yazıldı. Zekeriya eski futbolcu olarak derbiyi yöneten hakemlere diyor ki: "Penaltıyı niye vermedin?" Hakemler de, "Zekeriya başkanınım sizin devrinizin futbolu bitti, yeni devirdeki futbolda bu pozisyon penaltı değil" diyerek Zekeriya'yı yemek istiyorlar. Zekeriya'ya futbolu mu anlatacaksınız. 10 futbolcuya soralım o maçtaki pozisyonlara hepsi " penaltı" der. Zekeriya ile hakemler arasındaki diyalog, basına nasıl sızıyor? Oradaki hakemlerin hangisi basınla konuşabilir. Yakın akrabası olanlar, basına sızdırır... Baba-oğuldan hakem olmaz. Zekeriya, listeyi alıp baba-oğlu hakem ve gözlemci olanlardan birini çıkarmalı. Şu anda babası hakem olanları birinci sıraya getirmek için Oğuz Sarvan, maça gidip adama 10 veriyor. Babası gözlemci ya da hakem olmayanı atıyorlar. Bunlar sonra adalet dağıtacaklar. Siz adaleti hakem yaparken sağlayamıyorsunuz. Hep bunların çocukları üst kademeye çıkıyor.