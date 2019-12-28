Eski kaşarlar!

Geçen hafta Cüneyt Çakır, bu hafta Fırat Aydınus... Al birini, vur diğerine. Bunlar eski kaşar. İnanın, bu kaşarlardan tost bile bile yapılmaz. Yersiniz, bir saat sonra mideniz ekşir!

Öyle bir kaşar maç yönetti ki, G.Birliğili futbolculara önce zarf attı, bunlardan biri de sazan gibi bunu yedi. Üzerine oynadı ve attırdı.

Vida, Nadir'e inanılmaz bir faul yaptı. Hareket, dünyanın her yerinde faul. İtiraz etti, sarı kartı yedi. Ey sazan; adam sizin üzerinize oynayacak bugün, akıllı olun. Sarı karttan sonra döndün ne halt yediysen, ki muhakkak kötü konuştun ve sonra da atıldın... Ne oldu, hakem haklı!

İkinci kırmızı kart daha enteresan.

İki futbolcu mücadeleye giriyorlar.

Yerdeki topa G.Birliğili futbolcu kayarak geliyor, önce topa dokunuyor, fakat topun üst tarafına değdiği için ayağı fırlıyor ve rakibin kaval kemiğine geliyor. Direkt rakibe olsa kesin kırmızı. Ama toptan geliyor. Hadi diyelim kontrolsüz hareket, diyelim ki sarı.. Kırmızı kart nereden çıkıyor?

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