Heyecan

İlk yarı hiç oyuna girmeyen bir G.Antep var. Mümkün olduğu kadar kalabalık defans yapıp, aradan oyuna çıkmayı düşünüyorlar ama bir türlü çıkamıyorlar. Bu ne zaman bozulacak? Bir gol olacak ve bu golü Fenerbahçe atarsa, Gaziantep oyuna çıkmaya başlayacak. Nitekim de öyle oldu.

Şu bir gerçek, büyük takımlara karşı ne içeride ne dışarıda maçı 0-0 bitirme şansın çok zor. Olur mu olur, ama ihtimali çok az. 1-0'dan sonra G.Antep oyuna çıkmaya başlayınca F.Bahçe'nin de defans zaafları ortaya çıkmaya başladı.

Nitekim de G.Antep'in önüne net fırsatlar gelmeye başladı ama atamadılar. Atacaksın!.. Büyük takımlara karşı bu kadar pozisyona girip de atamıyorsan; ikinci golü de yersin, üçüncü golü de..

F.Bahçe maçın başında güzel baskı yaptı, topa da sahip oldu.

Ama pozisyon var mı, yok... Bir tek Serdar Aziz'in bir pozisyonu var, çok net olmayan; onu da auta attı. Vedat Muriç'in de var ama gerçekten zor bir pozisyon. Top havadan geliyor, kafa vuruşunu zor yapabilir oyuncu; nitekim de öyle oldu.

H H H

Maç boyunca F.Bahçe'nin bu kadar ofsayta düşmesi enteresan.

Bu, takımın akordunun henüz tam oturmadığını, yani bozuk olduğunu gösterir. Topu atan ve alacak oyuncunun birbirleriyle çok iyi anlaşmaları lazım. Göz göze ve beyin olarak birbirlerini hissetmeleri lazım.

Maçta kalite yoktu, ikinci yarı heyecan vardı ve F.Bahçe kazandı.

Bu tip oyunla nereye kadar gidersiniz, bu belli olmaz.

Hakeme fazla iş düşmedi.

Düştüğü zaman da doğru işler yaptı. Ama şu bir gerçek, biraz kilo vermesi lazım...

H H H

Vedat Muriç, gördüğü sarı nedeniyle cezalı duruma düşmüş ve önümüzdeki hafta ligde oynanacak Başakşehir karşılaşmasında oynayamayacaktı. Ne yaptı, uzatmalarda kırmızı kart gördü...

Rahmetli Atatürk ne demişti:

"Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim..." Nokta.

Bunun yıllarca çok örneklerini gördük. O zaman iş federasyonu düşüyor, Göstere göstere kurallar deliniyorsa, gereğini yapın arkadaşlar. Kimse de kimseyi, aptal yerine koymasın.