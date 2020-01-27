Acı reçete şart

Önce Beşiktaş maçını seyrettim. Beşiktaş bildiğimiz gibi. Fazla bir değişiklik yok. Sahada etkili değiller.

Burak yine devamlı ofsaytta.

Futbolcularda bir sinirlilik var.

Teknik direktörün gidişi haliyle takımı etkilemiş. Beşiktaş'ın bu kadrosu ve bu yapısıyla şampiyonlukta iddialı olması çok zor. Bir karar vermeleri lazım. Daha doğrusu acı bir reçeteyi seyircisinin önüne koyması lazım.

Çünkü bu tip tedbirler acıdır ama sonu tatlı olur. Beşiktaş bunu yıllar önce yaşadı. Başardılar, bir daha başarabilirler.

Maçtan sonra Beşiktaş yöneticisi konuşuyor. Hakem diyor, kural ihlali diyor. Diyor da diyor. Sizin dönüm noktanız Fenerbahçe maçında hakem 2 penaltınızı vermedi. O zaman neredeydiniz? Şimdi saçma sapan şeylere kural ihlali diyorsunuz.

Sahadaki takımla, Beşiktaş idarecisi arasında fark yok. İkisi de aynı.

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