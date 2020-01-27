Acı reçete şart – Erman Toroğlu – Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Acı reçete şart

Acı reçete şart

Önce maçını seyrettim. Beşiktaş bildiğimiz gibi. Fazla bir değişiklik yok. Sahada etkili değiller.
Burak yine devamlı ofsaytta.
Futbolcularda bir sinirlilik var.
Teknik direktörün gidişi haliyle takımı etkilemiş. Beşiktaş'ın bu kadrosu ve bu yapısıyla şampiyonlukta iddialı olması çok zor. Bir karar vermeleri lazım. Daha doğrusu acı bir reçeteyi seyircisinin önüne koyması lazım.
Çünkü bu tip tedbirler acıdır ama sonu tatlı olur. Beşiktaş bunu yıllar önce yaşadı. Başardılar, bir daha başarabilirler.
Maçtan sonra Beşiktaş yöneticisi konuşuyor. Hakem diyor, kural ihlali diyor. Diyor da diyor. Sizin dönüm noktanız maçında hakem 2 penaltınızı vermedi. O zaman neredeydiniz? Şimdi saçma sapan şeylere kural ihlali diyorsunuz.
Sahadaki takımla, Beşiktaş idarecisi arasında fark yok. İkisi de aynı.

***

Döndük bu sefer Konya- maçına. Galatasaray aman aman futbol oynamadı.
sahada yok. Şöyle düşünebilir miyiz? Galatasaray müthiş oynadı, Konyaspor'u sahadan yok etti. Hayır.
Konyaspor çok kötüydü.
Galatasaray idare etti.
Şahsi becerilerle Falcao, Emre Akbaba gol attılar. 3. gol hazırlanışıyla güzeldi. Emre-Falcao ikilisi güzel işler yapacaklar belli.
Ama hala ideal 11'i kuramadı.
Fatih yöneticilerle çekişmeyi devam ettireceğine teknik adamlığa dönsün, takımına baksın. Hala ideal seviyede değil. İki oyuncu sakatlanıp çıkıyor. İkisinin de sakatlandığı yer aynı. Ya antrenmanlarda bir sakatlık var ya da ciddiyetsizlik var.
Konyaspor'a şaşırıyorum. Çok iyi seyirci, güzel bir stat. Buna cevap vermeyen bir Konyaspor. Onların da acilen bazı şeyleri yapmaları gerekir.
Daha doğrusu yönetimin biz nerede hata yapıyoruz diye kendilerine sorması gerekir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN