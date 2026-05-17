Gianelli, Piacenza'da oynayan milli yıldızımıza övgü yağdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Efe harika oyuncu

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde kupanın son sahibi Sir Sicoma Monini Perugia'nın pasörü Simone Giannelli, kariyerini İtalya'da sürdüren milli voleybolcumuz Efe Mandıracı hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Aynı zamanda son 2 Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan İtalya Milli Voleybol Takımı'nın da kaptanlığını yapan başarılı sporcu şöyle konuştu: "Türk kulüpleri ve Milli Takımı'na karşı birçok maç oynadım. Bundan dolayı Türk oyuncuları yakından biliyorum.

MÜTHİŞ BİR SEZON GEÇİRDİ

Piacenza'da forma giyen Efe Mandıracı harika bir voleybolcu. Müthiş bir sezon geçirdi. İtalya Ligi'ndeki yarı final serisinde sakatlığı nedeniyle bize karşı oynayamadı. Sanırım omuzunda bir sorun vardı. Bize karşı çok süre alamaması voleybol için üzücü. Çünkü dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ayrıca daha çok genç. Muhteşem kariyerinin olacağına inanıyorum." 29 yaşındaki pasör "Türkiye Ligi'nde oynamayı düşündün mü?" şeklindeki soruya "Elbette başka bir kültürü öğrenmeye çalışmak inanılmaz olur" yanıtını verdi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Simone Gianelli, kaptanlığını yaptığı İtalya Milli Takımı'nda 2 kez Dünya Şampiyonluğu yaşadı. 29 yaşındaki pasör, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de oynayabileceğini de sözlerine ekledi.

