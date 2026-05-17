Eczacıbaşı’nda yaprak dökümü

2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırayı alan Eczacıbaşı Dynavit sezon başında renklere bağlanan Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırayı alan Eczacıbaşı Dynavit sezon başında renklere bağlanan Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan veda paylaşımında "Turuncubeyazlı formamızla 2025-2026 sezonunda mücadele eden Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımıza katkısı için Maglio'ya teşekkür ederiz" denildi.