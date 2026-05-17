Beşiktaş’a yeni smaçör

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cezayirli smaçör Yasmine Abderrahim'in gelecek sezonda Beşiktaş forması giyeceği belirtildi. Abderrahim kariyerinde ASW Bejaia, Istres Provence Volley, Pays d'Aix Venelles ve Olympiacos Piraeus takımlarının formasını giydi.