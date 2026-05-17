Aras Kargo’da iki veda birden

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aras Kargo, Diaris Perez ve Simay Kurt'a veda etti. Kulübün açıklamasında, "İzmir'i 17 senenin ardından Sultanlar Ligi'nde temsil ettiğimiz sezonda ve sonrasında Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazandığımız tarihi sezonda ailemizin bir parçası olan Diaris'e ve Simay'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.