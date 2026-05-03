Voleybolda Türk finali

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
İstanbul'da düzenlenen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakiplerini yenen VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi. Ülker Sports Arena'daki organizasyondaki ilk maçta VakıfBank, İtalyan ekibi İmoco Conegliano'yu 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Eczacıbaşı da diğer İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi 3-2 geçti. İki takımımız bugün saat 20.00'de finalde karşılaşacak.