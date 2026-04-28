Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı Efeler Ligi play-off final serisini 3-0 kazanarak tarihinin 5'inci şampiyonluğunu elde etti. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley'den sonra Efeler Ligi'nde de zirvede yer aldı. Ziraat Bankkart, Galatasaray'a karşı oynadığı maçlardan 3-1, 3-2 ve 3-0 galip ayrıldı.

F.BAHÇE'YI YAKALADI

Lig şampiyonu, peş peşe 6'ncı defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakaladı. Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) takip ediyor. Galatasaray'ın şampiyonluk hasreti ise 37 yıla çıktı.

BAKAN BAK KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Efeler Ligi'nin şampiyonu Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, "Şampiyon Ziraat Bankkart'ı kutluyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray'ı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.