Ziraat Bankkart’ın Trabzon kritik virajda rakibi Zawiercie
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de (Final Four) Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie ile eşleşti. Diğer yarı final eşleşmesi ise PGE Projekt Warszawa (Polonya) - Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya) şeklinde oldu.