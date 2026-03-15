Lider Vakıfbank

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 26'ncı ve son haftasında Türk Hava Yollarına konuk oldu. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek ligde normal sezonu 25 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucu elde ettiği 73 puanla lider bitirdi. Karşılaşmanın setleri 25-23, 14-25, 17-25, 25-20 ve 11-15 sonuçlandı.

DEVLER LİGI'Nİ GARANTİLEDİ

ADHU Malual ve Katarina Dangubic'in 13'er sayı ürettiği VakıfBank'ta Berka Buse Özden 12, Derya Cebecioğlu ve Deniz Uyanık 8'ar sayıyla skora katkı verdi. Türk Hava Yolları'nda mücadeleyi Julia Bergmann 21, Anna Nicoletti 15, Tuğba İvegin 12, Karmen Aksoy 11 ve Büşra Kılıçlı 10 sayıyla tamamladı. Sezonu galibiyetle noktalayan sarısiyahlılar, böylece ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.